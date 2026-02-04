0

I primi voti di Nioh 3 sono davvero ottimi

Le prime valutazioni di Nioh 3 sembrano essere decisamente positive, con varie lodi ma anche qualche critica per il terzo capitolo nella serie di action RPG soulslike di Team Ninja.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/02/2026
Un personaggio di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Arrivano le recensioni di Nioh 3 e le prime valutazioni si impilano presso i raccoglitori online, dimostrando come il nuovo capitolo stia ricevendo davvero degli ottimi voti dalla stampa specializzata, per il momento.

Ovviamente vi invitiamo prima di tutto a leggere la nostra recensione di Nioh 3, quindi riportiamo qui sotto un elenco tratto da Metacritic con i primi voti raccolti, con il gioco che al momento ha un Metascore di 86, dunque decisamente positivo, su circa 60 recensioni in totale:

  • GameSpew - 100
  • Daily Star - 100
  • COGconnected - 92
  • Game8 - 92
  • CGMagazine - 90
  • Gamekult - 90
  • GamesRadar+ - 90
  • Gamesurf - 90
  • Noisy Pixel - 90
  • TheGamer - 90
  • PlayStation LifeStyle - 90
  • GamingBolt - 90
  • DualShockers - 90
  • Critical Hits - 85
  • GamersRD - 83
  • RPG Fan - 81
  • Gamer Escape - 80
  • Slant Magazine - 80
  • Shacknews - 80
  • Screen Rant - 80
  • Push Square - 80
  • VGC - 80
  • Eurogamer - 80
  • MGG - 80
  • Hardcore Gamer - 80
  • Multiplayer.it - 75
  • ComicBook - 70
  • Gamereactor - 70
  • RPGamer - 70
  • Checkpoint Gaming - 70

Lo spettro di valutazioni va sostanzialmente dal 7 al 9, ma la maggior parte si concentra sull'8 abbondante, insomma.

Le caratteristiche emerse dalle recensioni

Nioh 3 è il terzo capitolo della serie di action RPG ad ambientazione storica-mitologica giapponese da parte di Team Ninja e Koei Tecmo, destinato a rappresentare l'ulteriore evoluzione di questa particolare interpretazione del souls-like.

Ovviamente le recensioni andrebbero anche lette andando oltre il numero specifico della valutazione, ma possiamo comunque trarre alcuni punti comuni dalle varie valutazioni, seppure alquanto variegate.

Nioh 3: il Team Ninja ci ha svelato i retroscena del gioco Nioh 3: il Team Ninja ci ha svelato i retroscena del gioco

In generale, si possono associare le lodi soprattutto sul fronte del gameplay e del sistema di combattimento, oltre all'atmosfera generale del gioco, mentre gli elementi critici riguardano soprattutto l'apertura all'open world che non sembra ben supportata dai contenuti e dal sistema di progressione, oltre a storia e personaggi che restano poco sviluppati e caratterizzati.

In ogni caso, per gli appassionati della serie sembra essere assolutamente un must, e un titolo molto interessante anche per tutti quelli che sono inclini a questa tipologia di gioco, come hanno dimostrato anche gli ottimi risultati della demo.

