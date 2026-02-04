I primi voti di Nioh 3 sono davvero ottimi

Arrivano le recensioni di Nioh 3 e le prime valutazioni si impilano presso i raccoglitori online, dimostrando come il nuovo capitolo stia ricevendo davvero degli ottimi voti dalla stampa specializzata, per il momento.

Le caratteristiche emerse dalle recensioni

Nioh 3 è il terzo capitolo della serie di action RPG ad ambientazione storica-mitologica giapponese da parte di Team Ninja e Koei Tecmo, destinato a rappresentare l'ulteriore evoluzione di questa particolare interpretazione del souls-like.

Ovviamente le recensioni andrebbero anche lette andando oltre il numero specifico della valutazione, ma possiamo comunque trarre alcuni punti comuni dalle varie valutazioni, seppure alquanto variegate.

In generale, si possono associare le lodi soprattutto sul fronte del gameplay e del sistema di combattimento, oltre all'atmosfera generale del gioco, mentre gli elementi critici riguardano soprattutto l'apertura all'open world che non sembra ben supportata dai contenuti e dal sistema di progressione, oltre a storia e personaggi che restano poco sviluppati e caratterizzati.

In ogni caso, per gli appassionati della serie sembra essere assolutamente un must, e un titolo molto interessante anche per tutti quelli che sono inclini a questa tipologia di gioco, come hanno dimostrato anche gli ottimi risultati della demo.