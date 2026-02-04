Pokémon manderà in onda un "video speciale" durante il Super Bowl LX: ecco un teaser

La compagnia ha già pubblicato un teaser trailer , che potete trovare poco sotto.

Ogni spazio pubblicitario è un ottimo luogo per ricordare al mondo che i Pokémon esistono e non a caso The Pokémon Company ha annunciato che verrà pubblicato un "video speciale" durante il venturo Super Bowl LX .

Il teaser di Pokémon

Nel video possiamo vedere Jigglypuff, la nota creatura canterina che addormenta tutti con la propria voce, che passa il tempo in un qualche tipo di backstage, possiamo supporre quello del Super Bowl. Infine, appare il logo del 30esimo anniversario di Pokémon e la data dell'8 febbraio.

Non è stato indicato quando esattamente sarà mandato in onda il "video speciale" di Pokémon durante il Super Bowl LX, ma è credibile che appaia in uno dei tanti slot commerciali della pausa di metà tempo.

Non è nemmeno chiaro se da questo video dovremmo aspettarci qualche tipo di annuncio, oppure se sarà semplicemente una esibizione in computer grafica che metterà in scena alcuni dei Pokémon più famosi. Essendo Jigglypuff un Pokémon cantante, potrebbe anche essere un semplice spezzone musicale.

Non crediamo ci si debba aspettare l'annuncio di nuovi giochi, visto che di norma The Pokémon Company e Nintendo presentano tali novità tramite una classica presentazione online su YouTube e sugli altri social media. In ogni caso, mancano pochi giorni quindi non avremo il dubbio per troppo tempo.

Infine, ricordiamo che il Nintendo Direct: Partner Showcase è stato annunciato con data e ora.