Chainsaw Man: la Parte 2 del manga sta per concludersi, annunciata la data del finale

Un finale che arriva inaspettatamente

Questo ovviamente non significa che l'intero manga di Chainsaw Man si concluderà il 24 marzo, ma in tale data verrà pubblicato il finale della lunga saga che abbiamo visto svilupparsi nell'arco di tre anni e mezzo.

Asa/Yoru e Denji in Chainsaw Man

Dopo le enormi sfide della prima parte e la lotta contro il diavolo pistola e il diavolo del controllo, nel luglio del 2022 iniziò la seconda parte di Chainsaw Man introducendo una situazione alquanto diversa e nuovi personaggi.

A Denji è stata affiancata Asa Mitaka, che ha stabilito un particolare rapporto con il protagonista, sentimentale ma anche conflittuale visto l'instabile equilibrio dei due personaggi. La trama si è fatta forse sempre più strana e surreale negli ultimi capitoli, e sembra strano il fatto di essere così vicini alla sua conclusione.

La situazione non è ancora del tutto chiara: inizialmente, il capitolo 231 online si concludeva con la scritta "il capitolo finale arriverà il 24 marzo", ma la cosa aveva scatenato il panico per l'idea che si parlasse della conclusione dell'intero manga.

La casa editrice ha quindi modificato la tavola con la scritta "to be continued". Se davvero quello del 24 marzo è destinato ad essere il capitolo conclusivo, la saga dell'Accademia si sarebbe protratta per 98 capitoli, in maniera quasi identica alla prima parte che è andata avanti per 97 capitoli.

Nel frattempo, abbiamo visto che Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze ha un periodo di uscita in streaming su Crunchyroll, con date ancora da precisare.