Chainsaw Man: la Parte 2 del manga sta per concludersi, annunciata la data del finale

Il più recente capitolo del manga di Chainsaw Man, ovvero il capitolo 231 uscito proprio nelle ore scorse, contiene un messaggio che potrebbe essere stato anche male interpretato, ma sembra comunicare la conclusione della parte 2 del manga, annunciando la data di uscita del finale.
Inizialmente, la scelta dei termini poteva far pensare alla comunicazione della fine dell'intero manga, non è questo il caso: si tratta del capitolo conclusivo di quella che viene considerata la Parte 2 di Chainsaw Man, ovvero la cosiddetta "Academy Saga", iniziata con il Volume 12.
In base a quanto riferito da Tatsuki Fujimoto, la saga si concluderà con il capitolo in arrivo il 24 marzo, prospettando dunque un finale più vicino del previsto per quanto riguarda l'arco narrativo attuale.
Un finale che arriva inaspettatamente
Questo ovviamente non significa che l'intero manga di Chainsaw Man si concluderà il 24 marzo, ma in tale data verrà pubblicato il finale della lunga saga che abbiamo visto svilupparsi nell'arco di tre anni e mezzo.
Dopo le enormi sfide della prima parte e la lotta contro il diavolo pistola e il diavolo del controllo, nel luglio del 2022 iniziò la seconda parte di Chainsaw Man introducendo una situazione alquanto diversa e nuovi personaggi.
A Denji è stata affiancata Asa Mitaka, che ha stabilito un particolare rapporto con il protagonista, sentimentale ma anche conflittuale visto l'instabile equilibrio dei due personaggi. La trama si è fatta forse sempre più strana e surreale negli ultimi capitoli, e sembra strano il fatto di essere così vicini alla sua conclusione.
La situazione non è ancora del tutto chiara: inizialmente, il capitolo 231 online si concludeva con la scritta "il capitolo finale arriverà il 24 marzo", ma la cosa aveva scatenato il panico per l'idea che si parlasse della conclusione dell'intero manga.
La casa editrice ha quindi modificato la tavola con la scritta "to be continued". Se davvero quello del 24 marzo è destinato ad essere il capitolo conclusivo, la saga dell'Accademia si sarebbe protratta per 98 capitoli, in maniera quasi identica alla prima parte che è andata avanti per 97 capitoli.
Nel frattempo, abbiamo visto che Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze ha un periodo di uscita in streaming su Crunchyroll, con date ancora da precisare.