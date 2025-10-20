Apple MacBook Pro M5 è disponibile per il preordine su Amazon

Su Amazon potete iniziare a preordinare il nuovo MacBook Pro M5 . Sono disponibili diverse versioni e colorazioni, quindi ve le riepiloghiamo direttamente attraverso i box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del MacBook Pro M5

Il protagonista di questo prodotto è chiaramente il chip M5, con una GPU più potente con un Neural Accelerator in ogni core. Potrete quindi usufruire di prestazioni ancora più soddisfacenti, anche nei lavori più complessi. Anche l'autonomia è migliorata, con la batteria in grado di offrire fino a 24 ore. Il prodotto è dotato di display Liquid Retina XDR, sistema audio a sei altoparlanti, funzioni di Apple Intelligence e videocamera Center Stage da 12MP.

MacBook Pro M5

Facendo riferimento al modello precedente, con questo nuovo chip le prestazioni IA sono fino a 3,5 volte più veloci, mentre la grafica è fino a 1,6 volte più scattante. Il design a 10-core offre prestazioni multi-thread più scattanti fino al 20%, rendendolo perfetto per lavori di multitasking o per sfruttare applicazioni particolarmente esigenti.