Il DLC Rabbit & Pork di Fallout London è disponibile, aggiunge oltre 30 nuove missioni

Parliamo di un aggiornamento di dimensioni considerevoli: aggiunge 80 nuovi PNG con oltre 8.000 linee di dialogo completamente doppiate, 30 nuove missioni, armi e armature , 70 tipologie di incontri casuali, un nuovo animale domestico e altro ancora. Ai nuovi contenuti si aggiungono oltre 1.400 correzioni e miglioramenti.

Disponibile anche il nuovo launcher personalizzato

Queste novità sono state accompagnate dal lancio di un nuovo launcher personalizzato per Fallout London realizzato tramite il sistema Overwolf, che stando alle parole di Team Folon dovrebbe semplificare il processo d'installazione delle mod e permette ai giocatori di installare tutto in pochi click e iniziare a giocare subito. Trovate il launcher e maggiori informazioni al riguardo a questo indirizzo.

Oltre a Rabbit & Pork, Team Folon ha in programma altri due grossi aggiornamenti con nuovi contenuti, chiamati "Last Orders" e "Wildcard", che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Vi ricordiamo che Fallout London è una mod completamente gratuita, se non per il costo d'acquisto di Fallout 4. Oltre al già citato Overwolf, è possibile ottenere la mod tramite GOG, a questo indirizzo.