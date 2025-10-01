Roblox risponde a tre associazioni in merito al controllo parentale sui temi sensibili

Roblox ha risposto a tre associazioni che avevano espresso preoccupazione in merito alle nuove regole sul controllo parentale e sulle descrizioni dei contenuti con temi sensibili, parlando di gravi limitazioni alla creatività e alla libertà di espressione.

"Accogliamo e valorizziamo la creatività e l'espressione su Roblox," ha dichiarato un portavoce ai microfoni di GamesIndustry.biz. "Riconosciamo anche che le famiglie in tutto il mondo hanno approcci diversi nel trattare determinati argomenti con i propri figli e vogliamo dare ai genitori il potere di decidere quali contenuti siano appropriati per loro."

"Questa politica rende per impostazione predefinita inaccessibili ai minori di 13 anni le esperienze incentrate su tali temi, consentendo però ai genitori di abilitarle tramite i controlli parentali. La norma riguarda pochissime esperienze su Roblox e offre ai genitori la possibilità di compiere le scelte più adatte alla propria famiglia."

Insomma, Roblox ha espresso da un lato la necessità di apportare determinati cambiamenti, anche alla luce delle polemiche che da anni ruotano attorno alla piattaforma; dall'altro ha specificato che le esperienze coinvolte nel giro di vite sono "pochissime", minimizzando l'impatto delle misure.