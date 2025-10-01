1

PS4 e PS4 Pro si aggiornano con il nuovo sistema operativo 13.02

Giornata di aggiornamenti per le console di Sony. Oltre a PS5, anche PS4 e PS4 Pro hanno ricevuto nelle scorse ore un update per il sistema operativo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/10/2025
PS4 e PS4 Pro

Anche PS4 e PS4 Pro hanno ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di sistema: si tratta della versione 13.02, ora disponibile per il download per tutti gli utenti.

Come già accaduto con l'ultimo update pubblicato oggi per PS5 e PS5 Pro, anche in questo caso non ci sono novità sostanziali da segnalare. L'aggiornamento è infatti di tipo minore, pensato principalmente per rafforzare la sicurezza delle console di precedente generazione targate Sony.

Nessuna nuova, buona nuova

Le note ufficiali della patch sono praticamente identiche a quelle dell'update per PS5 e si limitano a menzionare "correzioni di sicurezza applicate al software di sistema", senza fornire ulteriori dettagli tecnici o funzionali. In sintesi, parliamo del classico intervento periodico fatto da Sony per assicurare che le sue vecchie console restino compatibili con i servizi online e protette da eventuali vulnerabilità.

La prima versione di PS4
La prima versione di PS4

Non che sperassimo in qualche novità di peso. Del resto parliamo di una console ormai vicina al suo quindicesimo anniversario e che ormai ha fatto il suo corso: è improbabile l'introduzione di nuove funzioni o modifiche impattanti per l'esperienza. A ogni modo, è positivo vedere che Sony continua a supportare sia PS4 che PS3 con aggiornamenti regolari, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità sul fronte della sicurezza.

#Sony
