PS4 e PS4 Pro si aggiornano con il nuovo sistema operativo 13.02

Come già accaduto con l'ultimo update pubblicato oggi per PS5 e PS5 Pro , anche in questo caso non ci sono novità sostanziali da segnalare . L'aggiornamento è infatti di tipo minore, pensato principalmente per rafforzare la sicurezza delle console di precedente generazione targate Sony.

Anche PS4 e PS4 Pro hanno ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di sistema : si tratta della versione 13.02 , ora disponibile per il download per tutti gli utenti.

Nessuna nuova, buona nuova

Le note ufficiali della patch sono praticamente identiche a quelle dell'update per PS5 e si limitano a menzionare "correzioni di sicurezza applicate al software di sistema", senza fornire ulteriori dettagli tecnici o funzionali. In sintesi, parliamo del classico intervento periodico fatto da Sony per assicurare che le sue vecchie console restino compatibili con i servizi online e protette da eventuali vulnerabilità.

La prima versione di PS4

Non che sperassimo in qualche novità di peso. Del resto parliamo di una console ormai vicina al suo quindicesimo anniversario e che ormai ha fatto il suo corso: è improbabile l'introduzione di nuove funzioni o modifiche impattanti per l'esperienza. A ogni modo, è positivo vedere che Sony continua a supportare sia PS4 che PS3 con aggiornamenti regolari, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità sul fronte della sicurezza.