La nuova PS5 Pro comincia a spuntare nei negozi in Europa, ecco come distinguerla

La nuova PS5 Pro comincia a spuntare nei negozi in Europa, per il momento nel listino dei siti più famosi, e vanta una confezione praticamente identica a quella del modello precedente per quanto riguarda immagini e colori.
Come distinguerla? Stando alle immagini, c'è un piccolo dettaglio che potrebbe tornare utile, ovverosia la dicitura in alto a destra che indica lo storage da 2 TB, e che misteriosamente non era presente nel box della prima versione della console Sony.
Identificata dal codice prodotto CFI-7121, la nuova PS5 Pro include alcune ottimizzazioni per quanto concerne l'efficienza energetica, ma al momento non si riscontrano differenze effettive rispetto alla precedente revisione, come accaduto invece con la nuova PS5 Slim.
Nel caso della versione base della console Sony, come riportato, sono infatti stati riscontrati dei "peggioramenti", in particolare una riduzione dello storage e delle modifiche alle finiture.
Una revisione "soft"
Come anticipato alcuni giorni fa dal noto leaker billbil-kun, la nuova PS5 Pro sembra effettivamente porsi come una revisione "soft", come quelle a cui Sony ci ha abituato nel corso delle varie generazioni.
Il modello identificato dal codice CFI-7121 non introduce dunque novità significative, al di là di alcune ottimizzazioni sul fronte del consumo energetico, che tornano sempre utili. Naturalmente anche il prezzo ufficiale è rimasto invariato, ed è pari a 799€.