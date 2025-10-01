Xbox Store propone le offerte sui giochi basati sugli anime giapponesi, da Dragon Ball a Bleach e Demon Slayer

Microsoft ha lanciato una nuova valanga di promozioni sull'Xbox Store, questa volta pensate per far gola agli appassionati dell'animazione giapponese. Tra i nuovi sconti infatti troviamo giochi basati su manga e anime di successo, come ad esempio Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Bleach e Demon Slayer.

Iniziamo con Dragon Ball: Sparking! Zero, che al momento viene proposto a 45,59 euro, con uno sconto del 43% rispetto ai 79,99 euro canonici. Rimanendo in tema, segnaliamo anche Dragon Ball FighterZ a 10,49 euro con uno sconto dell'85% per la versione base, mentre la Legendary Edition con i tre FighterZ Pass e l'Androide 21 è disponibile a 29,99 euro anziché 119,99 euro.