Xbox Store propone le offerte sui giochi basati sugli anime giapponesi, da Dragon Ball a Bleach e Demon Slayer

Microsoft ha lanciato una nuova valanga di promozioni sull'Xbox Store, questa volta pensate per far gola agli appassionati dell'animazione giapponese. Tra i nuovi sconti infatti troviamo giochi basati su manga e anime di successo, come ad esempio Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Bleach e Demon Slayer.
Iniziamo con Dragon Ball: Sparking! Zero, che al momento viene proposto a 45,59 euro, con uno sconto del 43% rispetto ai 79,99 euro canonici. Rimanendo in tema, segnaliamo anche Dragon Ball FighterZ a 10,49 euro con uno sconto dell'85% per la versione base, mentre la Legendary Edition con i tre FighterZ Pass e l'Androide 21 è disponibile a 29,99 euro anziché 119,99 euro.
Le altre offerte in evidenza
Proseguiamo con il picchiaduro Bleach: Rebirth of Souls, che troviamo in offerta a 48,99 euro, con uno sconto del 30%. Passando a tutt'altro genere ed opera, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist è sceso da 19,99 euro a 4,99 euro.
Sempre tra gli sconti a tema anime menzioniamo A.O.T. 2: Final Battle a 34,99 euro (50% di sconto), Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles a 14,99 euro (-75%) e Jojo's Bizarre Adventure: All-Star R Deluxe Edition a 20,99 euro (- 70%). Tanti anche le offerte su giochi giapponesi ma non strettamente legati agli anime, come ad esempio Tekken 8 Advanced Edition a metà prezzo per 34,99 euro e Scarlet Nexus Deluxe Edition a 11,99 euro, scontato dell'85%.
Le offerte sugli anime dell'Xbox Store saranno disponibili fino al 6 ottobre. Trovate il catalogo al completo con tutte le promozioni a questo indirizzo.