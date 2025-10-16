1

Tanti sconti su Xbox con gli Shocktober Sale: centinaia di giochi Xbox Series X|S in offerta

Sono iniziati i nuovi sconti per gli Shocktober Sale di Xbox Store: si tratta di centinaia di promozioni su tanti giochi Xbox Series X|S, Xbox One e PC, di genere horror ma non solo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/10/2025


Come da tradizione, Microsoft ha lanciato gli Shocktober Sale, ovvero una nuova serie di promozioni con centinaia di sconti su giochi Xbox Series X|S, oltre a Xbox One e PC, incentrati sui giochi horror ma non solo e con diversi elementi interessanti.

Come sempre, si tratta di una mandata di sconto estremamente ampia, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox Store per vedere l'elenco completo o a siti specializzati nel tracciare questo tipo di offerte per avere la visione totale dell'iniziativa.

Avevamo visto una piccolissima anticipazione degli Shocktober Sale nelle ore scorse ma ora l'iniziativa è avviata a pieno regime, peraltro affiancata anche da altri sconti come quelli dei Publisher Spotlight e altre.

Una selezione di sconti

Vista la corrispondenza con il periodo di Halloween, i saldi si concentrano in maniera particolare sui giochi in stile horror o con toni inquietanti, ma comprendono comunque titoli di diversi generi e tipologie, dunque ci possono essere occasioni interessanti per tutti.

Gli sconti sono validi da oggi, 16 ottobre, fino al 2 novembre, dunque c'è tutto il tempo di dare un'occhiata con calma e decidere cosa acquistare sfruttando queste offerte.

Riportiamo qui sotto alcuni esempi di sconti particolarmente interessanti:

  • Dragon's Dogma 2 - 29,99€
  • Hell is Us: Deluxe Edition - 63,99€
  • Senua's Saga: Hellblade 2 - 17,49€
  • Resident Evil 4 - 19,99€
  • Alan Wake 2 - 17,99€
  • Dead by Daylight - 11,99€
  • A Quiet Place: The Road Ahead - 14,99€
  • Diablo 4: Vessel of Hatred Standard Edition - 15,99€
  • Ad Infinitum: Nightmare Edition - 6,99€
  • Alan Wake Remastered - 4,49€
  • Alien: Isolation - 9,99€
  • Alone in the Dark - 23,99€
  • Atomic Heart: Gold Edition - 34,99€
  • Back 4 Blood: Ultimate Edition - 10,99€
  • Barman: Arkham Knight - Premium Edition - 7,49€
  • BioShock Remastered - 7,99€
  • Control Ultimate Edition - 3,99€
  • Dead Island 2 Ultimate Edition - 17,49€
  • Dead Rising 4 - 5,99€
  • Dredge - 12,49€
  • Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 34,99€
  • FBC: Firebreak - 23,99€
  • Resident Evil Village - 9,99€
  • Resident Evil Remake Trilogy - 40,49€
  • Sea of Thieves: 2025 Edition - 19,99€
  • State of Decay 2: Juggernaut Edition - 7,49€

Oltre a questi esempi segnaliamo sconti consistenti sulle espansioni di Destiny 2, che ottengono riduzioni di prezzo anche del 90% e su riversi capitoli della serie Resident Evil.

