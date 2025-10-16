Tanti sconti su Xbox con gli Shocktober Sale: centinaia di giochi Xbox Series X|S in offerta

Come da tradizione, Microsoft ha lanciato gli Shocktober Sale, ovvero una nuova serie di promozioni con centinaia di sconti su giochi Xbox Series X|S, oltre a Xbox One e PC, incentrati sui giochi horror ma non solo e con diversi elementi interessanti.

Come sempre, si tratta di una mandata di sconto estremamente ampia, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox Store per vedere l'elenco completo o a siti specializzati nel tracciare questo tipo di offerte per avere la visione totale dell'iniziativa.

Avevamo visto una piccolissima anticipazione degli Shocktober Sale nelle ore scorse ma ora l'iniziativa è avviata a pieno regime, peraltro affiancata anche da altri sconti come quelli dei Publisher Spotlight e altre.