PS5 Pro potrebbe ricevere presto un nuovo modello: ecco quali cambiamenti potrebbero esserci

La medesima fonte aveva correttamente anticipato l'arrivo del nuovo modello di PS5 Slim con SSD più piccolo , effettivamente poi lanciato silenziosamente da Sony sul mercato in sostituzione del modello precedente, dunque anche questa segnalazione la prendiamo in considerazione con un certo interesse.

Sembra che ci sia un nuovo modello di PS5 Pro in arrivo nel prossimo periodo, con alcune anticipazioni sui cambiamenti previsti che emergono da un report di Dealabs, da parte del solito e affidabile leaker Billbil-kun .

Cosa cambierà in questo nuovo modello?

La questione più importante è che, a quanto pare, il nuovo modello di PS5 Pro non sembra riservare brutte sorprese, come la riduzione dello spazio di archiviazione su SSD che abbiamo visto con la nuova versione di PS5 Slim.

Il documento con i codici pubblicato da Dealabs.com

In questo caso, la nuova PS5 Pro dovrebbe mantenere praticamente tutte le caratteristiche standard della versione attuale, compreso l'SSD da 2 TB e anche la forma esterna, dunque è probabile che le variazioni siano "sotto il cofano", in gran parte, ma non tali da modificare le caratteristiche della console.

Si tratta di per sé già di una buona notizia, considerando che il prezzo, almeno per il momento, dovrebbe rimanere invariato a 799€, dunque la ricerca di risparmio di Sony si dev'essere concentrata su altri elementi della produzione.

L'unica variazione che potrebbe emergere in questo modello, secondo il leaker, potrebbe riguardare il consumo energetico, che nell'ottica del risparmio già emersa anche con il recente aggiornamento di sistema di PS5 potrebbe essere ulteriormente ridotto, ma restiamo in attesa di informazioni.