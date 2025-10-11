Il finale di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 “piacerà ai vecchi e i nuovi fan della serie”

In un'intervista concessa durante il Brazil Game Show, Naoki Hamaguchi, co-director della trilogia di remake di Final Fantasy 7, ha confermato che il finale della Parte 3 è stato già definito e che sarà in grado di accontentare tutti, sia i fan di lunga data che quelli che hanno scoperto le imprese di Cloud e compagni proprio grazie ai recenti rifacimenti.

"Ovviamente, ho già ben chiaro in mente il finale della terza parte," ha dichiarato Hamaguchi. "Credo che questa conclusione piacerà sia a chi ha amato l'originale, sia a chi è diventato fan di FF7 grazie alla serie Remake. Sono fiducioso che questo nuovo gioco sarà amato da tutti!"