Il finale di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 “piacerà ai vecchi e i nuovi fan della serie”

In un'intervista concessa durante il Brazil Game Show, Naoki Hamaguchi, co-director della trilogia di remake di Final Fantasy 7, ha confermato che il finale della Parte 3 è stato già definito e che sarà in grado di accontentare tutti, sia i fan di lunga data che quelli che hanno scoperto le imprese di Cloud e compagni proprio grazie ai recenti rifacimenti.
"Ovviamente, ho già ben chiaro in mente il finale della terza parte," ha dichiarato Hamaguchi. "Credo che questa conclusione piacerà sia a chi ha amato l'originale, sia a chi è diventato fan di FF7 grazie alla serie Remake. Sono fiducioso che questo nuovo gioco sarà amato da tutti!"
Hamaguchi ribadisce: la divisione in tre parti era necessaria
Nella stessa occasione, Hamaguchi ha ribadito che la scelta di dividere il remake in tre capitoli non è stata dettata da strategie commerciali, ma da una necessità creativa e tecnica. Secondo il director, sarebbe stato impossibile raccontare l'intera storia con le tecnologie moderne senza sacrificare contenuti importanti e, di conseguenza, scontentare i fan.
"Final Fantasy 7 è un gioco con una fanbase davvero enorme," ha dichiarato. "Avremmo potuto tagliare alcune parti e trasformarlo in un unico gioco, ma i fan dell'originale non ce l'avrebbero mai perdonato. Se vogliamo raccontare questa storia sfruttando le nuove tecnologie, non è possibile farlo in un solo titolo. Per questo abbiamo preso la difficile decisione di dividerlo in tre parti."
Al contrario, la struttura in tre atti ha permesso al team di bilanciare fedeltà e innovazione, preservando la narrativa originale, approfondendo alcuni aspetti e introducendo al tempo stesso anche nuovi elementi. Tra questi, Hamaguchi ha citato i Numen, entità misteriose pensate per aggiungere tensione e imprevedibilità al racconto, mantenendo alta la curiosità sia dei neofiti sia dei veterani che conoscono già la trama classica.
Al momento, Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non ha ancora una finestra di lancio ufficiale, ma l'attesa potrebbe non essere lunga. Lo scorso settembre, il director Tetsuya Nomura ha rivelato che Square Enix ha già stabilito quando svelerà il gioco al pubblico, un segnale chiaro che lo sviluppo è ormai in fase avanzata.