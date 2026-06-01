La Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 ha un trailer ufficiale

La Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 è stata presentata da Activision e Infinity Ward con un trailer ufficiale che illustra tutti i contenuti di questa edizione speciale del nuovo capitolo della serie sparatutto.
Gli utenti che sceglieranno di acquistare la Vault Edition potranno infatti ottenere l'Hostile Alliance Operator Pack e lo Special Forces Operator Pack, ognuno contenente quattro skin per gli Operatori, nonché la Signature Weapon Collection con i suoi cinque progetti per armi.
Non è tutto: l'edizione include anche una stagione di BlackCell e un Deployment Bonus per la modalità DMZ. Inoltre, chi procederà alla prenotazione potrà ottenere anche l'accesso anticipato alla beta di Call of Duty: Modern Warfare 4.
La Vault Edition conferma la strategia che Activision porta avanti con successo già da diversi anni, fatta di bonus, ricompense extra ed early access, tutti concentrati in un pacchetto pensato appositamente per i fan più sfegatati di Call of Duty.
Un capitolo che si preannuncia notevole
Come avrete letto nella nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 4, il nuovo capitolo della serie si preannuncia notevole e mette in campo un'ambientazione moderna inedita, che vede la Corea come scenario di una guerra devastante.
Infinity Ward punta sulla libertà di movimento per il multiplayer, partendo dalle solide basi degli ultimi Black Ops, ma soprattutto ha intenzione di coinvolgerci con una trama di grande impatto, che ci vedrà controllare diversi personaggi, fra cui un soldato sudcoreano.
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