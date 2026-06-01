2

La Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 ha un trailer ufficiale

Activision e Infinity Ward hanno presentato la Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 con un trailer ufficiale: guardiamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/06/2026
Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
News Immagini

La Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 è stata presentata da Activision e Infinity Ward con un trailer ufficiale che illustra tutti i contenuti di questa edizione speciale del nuovo capitolo della serie sparatutto.

Gli utenti che sceglieranno di acquistare la Vault Edition potranno infatti ottenere l'Hostile Alliance Operator Pack e lo Special Forces Operator Pack, ognuno contenente quattro skin per gli Operatori, nonché la Signature Weapon Collection con i suoi cinque progetti per armi.

Non è tutto: l'edizione include anche una stagione di BlackCell e un Deployment Bonus per la modalità DMZ. Inoltre, chi procederà alla prenotazione potrà ottenere anche l'accesso anticipato alla beta di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition per Xbox è in preordine su Amazon Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition per Xbox è in preordine su Amazon

La Vault Edition conferma la strategia che Activision porta avanti con successo già da diversi anni, fatta di bonus, ricompense extra ed early access, tutti concentrati in un pacchetto pensato appositamente per i fan più sfegatati di Call of Duty.

Un capitolo che si preannuncia notevole

Come avrete letto nella nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 4, il nuovo capitolo della serie si preannuncia notevole e mette in campo un'ambientazione moderna inedita, che vede la Corea come scenario di una guerra devastante.

Infinity Ward punta sulla libertà di movimento per il multiplayer, partendo dalle solide basi degli ultimi Black Ops, ma soprattutto ha intenzione di coinvolgerci con una trama di grande impatto, che ci vedrà controllare diversi personaggi, fra cui un soldato sudcoreano.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 ha un trailer ufficiale