Oltre a Marvel's Wolverine, lo State of Play potrebbe presentare un nuovo God of War e altre esclusive PS5

Con la conferma del nuovo State of Play si scatenano ovviamente le voci di corridoio sui possibili contenuti del nuovo evento di presentazione, con un noto leaker che parla della presenza di un nuovo God of War ma anche altre esclusive PS5.

A parlarne è il solito NateTheHate, che ha dimostrato di poter essere piuttosto affidabile ma che prendiamo comunque con le pinze, anche perché quando si tratta dei contenuti degli State of Play diventa sempre difficile avere anticipazioni credibili al cento per cento.

Il noto leaker ha intanto raccomandato di mantenere le aspettative entro certi limiti, dunque sperare in cose che possono sembrare piuttosto probabile, perché a quanto pare non emergeranno sorprese completamente fuori dagli schemi da questo State of Play.