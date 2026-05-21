Oltre a Marvel's Wolverine, lo State of Play potrebbe presentare un nuovo God of War e altre esclusive PS5

Con la conferma del nuovo State of Play si scatenano ovviamente le voci di corridoio sui possibili contenuti del nuovo evento di presentazione, con un noto leaker che parla della presenza di un nuovo God of War ma anche altre esclusive PS5.
A parlarne è il solito NateTheHate, che ha dimostrato di poter essere piuttosto affidabile ma che prendiamo comunque con le pinze, anche perché quando si tratta dei contenuti degli State of Play diventa sempre difficile avere anticipazioni credibili al cento per cento.
Il noto leaker ha intanto raccomandato di mantenere le aspettative entro certi limiti, dunque sperare in cose che possono sembrare piuttosto probabile, perché a quanto pare non emergeranno sorprese completamente fuori dagli schemi da questo State of Play.
Sarà un "buon evento" ma bisogna mantenere le aspettative sotto controllo
In ogni caso, secondo NateTheHate si tratterebbe di un "buon evento", purché appunto non si esageri con le aspettative, che dovrebbe portare novità interessanti.
Per il momento, già dall'annuncio del nuovo State of Play del 2 giugno sappiamo che ci sarà ampio spazio dedicato a Marvel's Wolverine, che verrà mostrato nuovamente in questo evento in maniera piuttosto estesa.
Secondo il leaker però dovrebbe esserci anche il nuovo gioco diretto da Cory Barlog all'interno di Sony Santa Monica, che potrebbe essere uno spin-off di God of War, forse con protagonista Faye, la moglie di Kratos, di cui erano emersi alcuni rumor nei mesi scorsi.
Tuttavia, secondo NateTheHate ci potrebbero essere anche altre esclusive PS5, nel senso forse di altre produzioni provenienti da PlayStation Studios, di cui al momento sappiamo ben poco. L'altro titolo di cui si attendono informazioni è Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog, mentre resta in ballo anche il live service Fairgames, tra gli altri possibili candidati.
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