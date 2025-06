Join the Indie, torna l'evento dedicato agli sviluppatori italiani assieme a un concerto gratuito, data e orario

È tutto pronto per l'edizione 2025 di Join the Indie, l'evento che celebra il talento e la creatività degli sviluppatori italiani di videogiochi, offrendo ai partecipanti la possibilità di provare in anteprima i loro titoli e dialogare direttamente con designer e programmatori.

L'appuntamento è fissato al 18 giugno presso gli eStudios di Milano, Viale Angelo Filippetti 41), a partire dalle 15:00. L'ingresso è gratuito, con i visitatori che potranno prendere parte a un ricco programma di attività, che include demo e gameplay dal vivo, meet & greet e conferenze, con ospiti studi italiani come 3D Clouds (Formula Legends), Storm in a Teacup (Steel Seed) e Santa Ragione (Saturnalia), giusto per citarne alcuni.

Inoltre, a partire dalle 20:30 si svolgerà un party serale con concerto di chiusura a tema videoludico. Anche in questo caso l'ingresso è gratuito, ma su prenotazione: potrete assicurarvi un biglietto a questo indirizzo.