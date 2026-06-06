Swords of Legends: un impressionante trailer per il nuovo action RPG cinese con elementi soulslike

Durante la Summer Game Fest c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di presentazione di Swords of Legends, nuovo action RPG con elementi souls-like e ambientazione mitologica cinese, proveniente dal team Aurogon Shanghai.
Da non confondere con il precedente Swords of Legends Online, questo è un gioco single player, dunque non si tratta di un MMO ma di un classico gioco di ruolo d'azione fortemente incentrato sul sistema di combattimento, come lascia intuire il video riportato qui sotto.
Il video, in effetti, mostra esclusivamente lo scontro con un boss, per far subito capire quale sia la meccanica di base del gioco, ovvero il combattimento, che si presenta alquanto tecnico e impegnativo.
Una serie famosa, in Cina
Swords of Legends è in effetti il quarto titolo nella serie "Gujian", particolarmente nota in Cina ma molto meno in occidente, dove questo nuovo capitolo dovrebbe cercare di imporsi grazie a una produzione di notevole profilo.
Il gioco è "ambientato nell'era primordiale, in un mondo ispirato agli strani racconti della letteratura classica cinese, dove mortali, divinità e anime erranti calpestano la stessa terra", si legge nella sua descrizione.
Il nuovo trailer di Swords of Legends consente di vedere da vicino il sistema di combattimento del gioco, illustrato in uno scontro con il boss Kong Kong Zi, un avversario "teatrale" le cui mosse sono messe in scena come un numero di magia tradizionale cinese.
"Il Maestro di Cantrip attinge da tradizioni viventi e si basa su una forma culturale reale, non inventata di sana pianta", a quanto pare.
Il trailer mostra anche il sistema Spirit Companion, che permette ai giocatori di portare un'anima dal regno degli spiriti per farla combattere al loro fianco, intercettando i danni e unendosi ai giocatori in mosse finali combinate contro il nemico.
Non c'è ancora una data di uscita, ma il gioco è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
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