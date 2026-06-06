End of Abyss ha una data di uscita, annunciata con un trailer alla Summer Game Fest

Anche End of Abyss è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest con un trailer che ne ha annunciato la data di uscita, fissata per il primo ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Sviluppato da Section 9 Entertainment e prodotto da Epic Games, il nuovo, oscuro action adventure era stato presentato proprio un anno fa alla Summer Game Fest dell'anno scorso, e torna in questa nuova edizione a comunicare la sua data d'uscita ormai non troppo lontana, fissata per questo autunno.
Il gioco mischia alcuni elementi tipici dei metroidvania con un'impostazione da sparatutto in 3D con visuale dall'alto tipo "isometrica", per così dire.
Tra horror e fantascienza
End of Abyss è caratterizzato da un'ambientazione horror fantascientifica particolarmente inquietante, come dimostra bene questo nuovo trailer che mostra il protagonista alle prese con minacce decisamente oscure.
All'interno di una sorta di struttura fatiscente, dove pericoli e presenze ostili si annidano nell'oscurità, ci troviamo a dover esplorare i meandri di questo luogo inospitale, aprendo progressivamente nuovi passaggi e aree da visitare.
Il gioco è stato creato da alcuni degli autori di Little Nightmares, e in effetti qualcosa del particolare horror di Tarsier risulta visibile nello stile di End of Abyss, che condivide alcune atmosfere con la precedente fiaba oscura.
End of Abyss ha peraltro un sistema di progressione profondo e sfaccettato e una mappa che si rivela lentamente man mano che sblocchiamo strumenti, abilità e potenziamenti, in classico stile metroidvania.
Con questa attenzione per l'esplorazione, lo scanner rappresenta un alleato fondamentale al fine di localizzare passaggi nascosti e aree segrete, tornando spesso sui propri passi per scoprire ciò che prima risultava irraggiungibile, ma nell'ambito di un backtracking ben calibrato.
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