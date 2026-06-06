End of Abyss ha una data di uscita, annunciata con un trailer alla Summer Game Fest

Anche End of Abyss è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest con un trailer che ne ha annunciato la data di uscita, fissata per il primo ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato da Section 9 Entertainment e prodotto da Epic Games, il nuovo, oscuro action adventure era stato presentato proprio un anno fa alla Summer Game Fest dell'anno scorso, e torna in questa nuova edizione a comunicare la sua data d'uscita ormai non troppo lontana, fissata per questo autunno.

Il gioco mischia alcuni elementi tipici dei metroidvania con un'impostazione da sparatutto in 3D con visuale dall'alto tipo "isometrica", per così dire.