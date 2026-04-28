Disponibile la beta 4 di iOS 26.5: per la nuova Siri bisognerà aspettare iOS 27

Apple ha distribuito la beta 4 di iOS 26.5 per gli sviluppatori. Anche stavolta non sono presenti particolari novità, mentre continua a non esserci traccia della nuova Siri. Eventuali aggiornamenti dovrebbero iniziare a fare il loro debutto con iOS 27, quindi bisognerà attendere ancora. Nel frattempo, riepiloghiamo le principali novità che potremo aspettarci con la versione stabile.

Per quanto riguarda l'Europa, piuttosto, sono in fase di test l'accoppiamento di prossimità, l'inoltro delle notifiche e la condivisione delle attività in tempo reale , da poter sincronizzare con dispositivi indossabili di terze parti.

Nel frattempo, Apple sta continuando a testare la crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra utenti iPhone e Android . Non sappiamo se sarà disponibile anche in Europa, quindi vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze in attesa di conferme più concrete.

Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, invece, l'app Mappe presenta la funzione "Luoghi consigliati", che suggerisce determinati luoghi sfruttando i nuovi annunci pubblicitari . A tal proposito, l'azienda di Cupertino sta testando le pubblicità all'interno delle ricerche , una novità che non ha entusiasmato tutti, leggendo i vostri commenti.

Ulteriori cambiamenti

Come vedete, non sono state introdotte particolari novità. Per il resto, sono stati apportati piccoli cambiamenti per alcune funzioni; il trasferimento di file da iPhone ad Android, ad esempio, consente adesso di scegliere tra le opzioni "Tutti", "Un anno" o "30 giorni". Inoltre, l'interfaccia Liquid Glass sta ufficialmente arrivando su WhatsApp, in modo da avere un design complessivo ancora più coerente.

Ovviamente la quarta beta è disponibile anche per iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, visionOS 26.5 e HomePod 26.5, ma non sono emersi particolari cambiamenti. Non ci resta che attendere ulteriori novità in futuro. Come sempre fateci sapere che ne pensate e, se notate novità non segnalate, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.