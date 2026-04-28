Un capitolo di Resident Evil Requiem è stato rimosso: ecco perché

Nel corso di un'intervista, il director Akihiro Nakanishi e il producer Masato Kumazawa hanno rivelato che un capitolo di Resident Evil Requiem è stato rimosso prima del lancio, ma a quanto pare si tratta di una pratica ampiamente consolidata per gli episodi della serie Capcom e ha un motivo preciso.

L'obiettivo degli autori è stato infatti quello di "rifinire il gioco attraverso la sottrazione", andando dunque a tagliare scene, elementi e persino interi capitoli laddove che si riteneva non contribuissero all'esperienza complessiva, anzi in alcuni casi rischiassero di indebolirla.

"A volte togliere qualcosa rende il gioco migliore nel suo insieme", ha spiegato Nakanishi. "È un po' come nel montaggio di un film: si valuta cosa funziona davvero e si elimina il superfluo." Nel caso di Resident Evil Requiem a saltare è stato quello che in origine era il secondo capitolo della campagna.

Il criterio principale al fine di decidere cosa mantenere nella versione finale è l'esperienza dell'utente: il gioco deve risultare comprensibile anche a chi non gioca abitualmente, e aggiungere troppe informazioni rischia di confondere e appesantire il racconto.