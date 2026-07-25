Come Sony ha "perso" Dark Souls e perché questa è una buona cosa, per un ex-PlayStation

Vista la sua lunga carriera ai vertici di Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida continua ad essere fonte di informazioni molto interessanti, e in un recente intervento pubblico l'ex-capo di Sony Worldwide Studios ha spiegato perché Dark Souls non è stato pubblicato da Sony e anche perché questo fatto è risultato positivo, tutto sommato.

Durante un discorso tenuto al CEDEC 2026 in Giappone, Yoshida ha raccontato alcuni aneddoti e retroscena risalenti all'epoca dello sviluppo di Demon's Souls, che ha rappresentato di fatto l'avvio del genere souls-like ed è emerso da una collaborazione stretta fra PlayStation e FromSoftware, che tuttavia non ha portato a seguiti diretti.

Nonostante Yoshida sia un avido giocatore e abbia dimostrato anche in streaming delle notevoli capacità proprio nel genere dei soulslike, anche lui ebbe un primo impatto piuttosto traumatico con Demon's Souls, durante le prime prove in fase di sviluppo.