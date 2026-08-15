Cosa giocherete nel weekend di Ferragosto? Siete ancora su Big Walk, Halo o state sfoltendo il backlog

Il fine settimana è arrivato insieme a Ferragosto, che solitamente significa pranzi e grigliate con amici e parenti, gite al mare o escursioni in montagna. C'è però chi riesce comunque a ritagliarsi un po' di tempo per dedicarsi ai videogiochi. E dunque, come da tradizione, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?
Siamo in piena estate, e il ritmo delle nuove uscite è inevitabilmente più rarefatto. L'ultima settimana in particolare non ha portato grandi sorprese, ma fortunatamente nelle precedenti sono arrivati titoli di alto profilo che potrebbero accompagnare perfettamente questo Ferragosto.
Le uscite delle ultime settimane
Ad esempio, potrebbe essere il momento ideale per organizzare una scampagnata virtuale con gli amici in Big Walk, l'avventura cooperativa degli autori di Untitled Goose Game. Da 2 a 12 giocatori esplorano un'enorme isola piena di segreti e rompicapi, dove la comunicazione è fondamentale: la chat di prossimità costringe a usare gesti e gadget trovati esplorando, walkie‑talkie, binocoli, segnali luminosi, per coordinarsi con i compagni lontani.
Tra le uscite di rilievo di agosto troviamo anche Marvel Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works per PS5 e PC, basato sugli eroi e i villain della Casa delle Idee rivisitati in stile anime. Il gioco propone scontri a squadre 4v4 ad alto tasso di adrenalina, con un sistema di combattimento accessibile ai neofiti ma profondo e versatile per i veterani.
Tornando indietro di qualche giorno, è arrivato Halo: Campaign Evolved, il remake della campagna del primo indimenticabile capitolo della serie, per la prima volta disponibile anche su console PlayStation. L'epopea di Master Chief torna con una veste grafica in Unreal Engine 5, nuove missioni ed extra.
E voi? Dedicherete questo fine settimana a una delle novità arrivate nelle scorse settimane, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici per questo afoso Ferragosto nei commenti qui sotto.