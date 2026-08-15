Cosa giocherete nel weekend di Ferragosto? Siete ancora su Big Walk, Halo o state sfoltendo il backlog

Il fine settimana è arrivato insieme a Ferragosto, che solitamente significa pranzi e grigliate con amici e parenti, gite al mare o escursioni in montagna. C'è però chi riesce comunque a ritagliarsi un po' di tempo per dedicarsi ai videogiochi. E dunque, come da tradizione, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Siamo in piena estate, e il ritmo delle nuove uscite è inevitabilmente più rarefatto. L'ultima settimana in particolare non ha portato grandi sorprese, ma fortunatamente nelle precedenti sono arrivati titoli di alto profilo che potrebbero accompagnare perfettamente questo Ferragosto.