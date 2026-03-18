Mouse, cuffie e tastiere Razer in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questi codici

Se hai bisogno di nuovi mouse, tastiere o cuffie Razer , puoi trovare una serie di promozioni su AliExpress. Prima di riepilogarle di seguito, ricordiamo che le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni . Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Mouse, cuffie e tastiere da gaming

Partiamo dal mouse wireless Razer Viper V2 Pro, disponibile a 96,69 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo prodotto è ultraleggero ed è pensato per garantire il massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco.

Mouse wireless Razer Viper V2 Pro

Le cuffie Razer BlackShark V2 X sono cablate e costano 50,69 €. Usa i codici MULTI7 o ITAS07 per risparmiare altri 7 €. Puoi acquistarle aprendo direttamente questo link. Il suono surround 7.1 immersivo e i driver avanzati da 50 mm garantiscono un'esperienza convincente, mentre il design leggero con cuscinetti auricolari in memory foam contribuisce al comfort.

La tastiera meccanica Razer BlackWidow X Tenkeyless 87 tasti costa 62,39 €. Usa i codici MULTI7 o ITAS07 per risparmiare altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.