I requisiti PC di 007 First Light sono stati modificati dopo alcune segnalazioni

I requisiti PC di 007 First Light sono stati modificati in seguito ad alcune segnalazioni degli utenti in merito alle incongruenze presenti nelle prime informazioni pubblicate da IO Interactive, che ha quindi deciso di intervenire e rimediare.

Stando a quanto dichiarato lo studio, gli errori erano dovuti a una "incomprensione interna" che ha portato alla pubblicazione di requisiti non definitivi. Il team ha quindi condotto ulteriori verifiche e ha aggiornato i dettagli come potete vedere qui sotto nella versione finale.

007 First Light, requisiti minimi

Processore: Intel Core i5 9500, AMD Ryzen 5 3500

Scheda video: NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5700, Intel equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 o 11, 64-bit

007 First Light, requisiti raccomandati