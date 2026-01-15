I requisiti PC di 007 First Light sono stati modificati dopo alcune segnalazioni

I requisiti PC di 007 First Light sono stati modificati in seguito ad alcune segnalazioni degli utenti in merito alle incongruenze presenti nelle prime informazioni pubblicate da IO Interactive, che ha quindi deciso di intervenire e rimediare.
Stando a quanto dichiarato lo studio, gli errori erano dovuti a una "incomprensione interna" che ha portato alla pubblicazione di requisiti non definitivi. Il team ha quindi condotto ulteriori verifiche e ha aggiornato i dettagli come potete vedere qui sotto nella versione finale.
007 First Light, requisiti minimi
- Processore: Intel Core i5 9500, AMD Ryzen 5 3500
- Scheda video: NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5700, Intel equivalente
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: 80 GB di spazio richiesto
- Sistema operativo: Windows 10 o 11, 64-bit
007 First Light, requisiti raccomandati
- Processore: Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600
- Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, Intel equivalente
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: 80 GB di spazio richiesto
- Sistema operativo: Windows 10 o 11, 64-bit
Cos'è cambiato?
Rispetto alla prima versione dei requisiti PC di 007 First Light, IO Interactive ha apportato delle modifiche ai valori relativi alla memoria RAM consigliata, ridotta da 32 GB a 16 GB, cambiando anche le indicazioni per quanto concerne il processore minimo richiesto.
"Ci scusiamo per la confusione causata e ringraziamo tutti coloro che ci hanno segnalato il problema", ha scritto IO Interactive. "I requisiti aggiornati sono ora disponibili sugli store e non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli su 007 First Light in vista del lancio."