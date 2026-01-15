Josef Fares non si preoccupi per gli AAA, perché gli AA non li vuole finanziare nessuno, secondo un ex Ubisoft

"Ma io non potrei vivere senza i titoli AAA. Voglio davvero giocare ai blockbuster. Non puoi fare GTA con 10 milioni di dollari", ha dichiarato Fares a The Game Business. "È importante non fossilizzarsi su idee del tipo: AA è la nuova moda, indie è la nuova moda, o qualsiasi altra etichetta del genere. Abbiamo bisogno di diversità".

I giochi doppia A sono il futuro? Successi come Rematch, Split Fiction, Arc Raiders e, soprattutto, Clair Obscur: Expedition 33 stanno mettendo in dubbio il futuro dei tripla A. A temerlo è Josef Fare di Hazelight Studio, secondo cui gli investitori potrebbero guardare all'enorme successo di Clair Obscur: Expedition 33 e decidere di puntare tutto sul finanziamento di giochi AA, evitando le grosse produzioni.

Deserto assoluto

Secondo l'ex Ubisoft ed ex Assassin's Creed Alex Hutchinson però, non sta accadendo niente del genere e Fares può dormire sonni tranquilli, perché i doppia A non li vuole finanziare comunque nessuno.

Ogni gioco fa storia a sé

"Se Josef Fares pensa che oggi quasi qualsiasi editore stia cercando o sia disposto a finanziare un gioco AA a prezzo medio, purtroppo si sbaglia di grosso", ha scritto Hutchinson su X. "Questo è il momento peggiore per quel segmento di mercato dai primi anni 2000, quando Acclaim e altri fallirono". In un commento successivo, ha definito il mercato un "deserto assoluto".

Del resto, va detto che per ogni Clair Obscur: Expedition 33 ci sono decine di doppia A che falliscono, non riuscendo a raggiungere i loro obiettivi minimi e per ogni Hollow Knight: Silksong esistono centinaia di giochi indie che passano così inosservati da sembrare quasi inesistenti. Insomma, se ci concentriamo sempre e soltanto sui successi, perdiamo di vista il quadro d'insieme e la complessità di un mercato che è molto più spietato di quello che sembra.