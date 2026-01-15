0

Josef Fares non si preoccupi per gli AAA, perché gli AA non li vuole finanziare nessuno, secondo un ex Ubisoft

Uno sviluppatore veterano, ex Ubisoft, ha risposto a Fares che attualmente non c'è alcun rischio che vengano prodotti solo doppia A a discapito dei tripla A.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/01/2026
I giochi doppia A sono il futuro? Successi come Rematch, Split Fiction, Arc Raiders e, soprattutto, Clair Obscur: Expedition 33 stanno mettendo in dubbio il futuro dei tripla A. A temerlo è Josef Fare di Hazelight Studio, secondo cui gli investitori potrebbero guardare all'enorme successo di Clair Obscur: Expedition 33 e decidere di puntare tutto sul finanziamento di giochi AA, evitando le grosse produzioni.

"Ma io non potrei vivere senza i titoli AAA. Voglio davvero giocare ai blockbuster. Non puoi fare GTA con 10 milioni di dollari", ha dichiarato Fares a The Game Business. "È importante non fossilizzarsi su idee del tipo: AA è la nuova moda, indie è la nuova moda, o qualsiasi altra etichetta del genere. Abbiamo bisogno di diversità".

Deserto assoluto

Secondo l'ex Ubisoft ed ex Assassin's Creed Alex Hutchinson però, non sta accadendo niente del genere e Fares può dormire sonni tranquilli, perché i doppia A non li vuole finanziare comunque nessuno.

Ogni gioco fa storia a sé

"Se Josef Fares pensa che oggi quasi qualsiasi editore stia cercando o sia disposto a finanziare un gioco AA a prezzo medio, purtroppo si sbaglia di grosso", ha scritto Hutchinson su X. "Questo è il momento peggiore per quel segmento di mercato dai primi anni 2000, quando Acclaim e altri fallirono". In un commento successivo, ha definito il mercato un "deserto assoluto".

Del resto, va detto che per ogni Clair Obscur: Expedition 33 ci sono decine di doppia A che falliscono, non riuscendo a raggiungere i loro obiettivi minimi e per ogni Hollow Knight: Silksong esistono centinaia di giochi indie che passano così inosservati da sembrare quasi inesistenti. Insomma, se ci concentriamo sempre e soltanto sui successi, perdiamo di vista il quadro d'insieme e la complessità di un mercato che è molto più spietato di quello che sembra.

