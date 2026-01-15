Se sei alla ricerca di un mouse da gaming: oggi il Logitech G G203 è scontatissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su un mouse da gaming targato Logitech, si tratta del G203 che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 58% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Logitech G203 è un mouse da gaming progettato per offrire precisione, affidabilità e comfort, ideale sia per i giocatori competitivi sia per chi cerca prestazioni elevate nell'uso quotidiano. Il cuore del dispositivo è il sensore ad alta precisione da 8.000 DPI, capace di seguire fedelmente ogni movimento.
Ulteriori dettagli tecnici
Uno degli elementi distintivi del G203 è l'illuminazione LIGHTSYNC RGB, che regala colori vividi e brillanti. Con oltre 16,8 milioni di colori disponibili, gli effetti luminosi possono essere completamente personalizzati tramite G HUB, scegliendo tra animazioni preimpostate o creando combinazioni uniche per abbinarsi al proprio setup.
Il mouse adotta un design classico da gaming, collaudato e apprezzato. La forma ergonomica e l'intuitivo layout a 6 pulsanti garantiscono comfort e controllo totale anche durante lunghe sessioni di gioco. Ogni pulsante può essere programmato per semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza. Infine, i pulsanti principali utilizzano un tensionamento meccanico con molle in metallo, che assicura clic precisi, reattivi e una lunga durata