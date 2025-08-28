La traduzione di Final Fantasy 9 fu manchevole, perché non vennero colte tutte le citazioni ai vecchi giochi

Tradurre non è semplice: non si tratta solo di riportare il significato delle parole, ma trasmettere l'idea originale in un modo che suoni adeguato nella nuova lingua. Nel caso dei videogiochi, inoltre, diventa ancora più difficile soprattutto quando si parla di una saga con tanti capitoli alle spalle, come Final Fantasy. Il traduttore inglese di FF 9 - Brody Phillips - sa bene quali sono le difficoltà e sa bene di non avere fatto un lavoro perfetto .

Le parole del traduttore di Final Fantasy 9

"Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel dare vita al gioco per un pubblico occidentale. Guardando al passato, però, desidererei aver lavorato meglio sul lato della nostalgia, ovvero nel cogliere quei riferimenti più sottili ai capitoli più vecchi di Final Fantasy. Ne abbiamo beccati alcuni, ne abbiamo aggiornati altri, ma in parte li abbiamo persi. Sono certo che un team moderno - specialmente uno immerso nella storia della serie - sarebbe in grado di ottenere un risultato migliore".

"Onestamente adorerei vedere ciò che un nuovo team potrebbe fare. Il modo in cui si localizza un gioco è cambiato molto negli ultimi 25 anni e ora i traduttori hanno strumenti che rendono il processo più fluido. All'epoca [ndr, 2000], tutto era manuale. Usavamo il WZ Editor con espressione regolare per fare cambiamenti in blocco, le versioni di controllo erano letteralmente il timestamp di un file e inviamo i file avanti e indietro con Outlook. Pezzi del lavoro sono andati perduti, degli errori sono stati fatti: era caotico".

Sebbene sia dispiaciuto degli errori, ritiene comunque che il pubblico occidentale di un tempo non avrebbe mai colto certe citazioni, visto che i videogiochi di Final Fantasy erano stati portati in occidente in modo caotico quindi sarebbe stato necessario scoprire per ogni titolo citato in che modo era stato tradotto un certo dettaglio nella versione occidentale.

Per chi aspetta ancora un remake di Final Fantasy 9, si vocifera che il remake di Final Fantasy 9 sarebbe nei guai e forse è stato cancellato.