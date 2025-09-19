Sony non sta facendo niente con Bloodborne, nonostante il merchandise portato al TGS 2025

Sony sta per portare molto merchandise al Tokyo Game Show 2025, tra cui una felpa a tema Bloodborne . Nel frattempo, alcune voci hanno parlato di uno State of Play in arrivo la prossima settimana . Nemmeno a dirlo, i fan hanno iniziato subito a speculare su un potenziale annuncio di una remaster o un remake. Pare però che non ci sarà né l'uno, né l'altro, almeno stando a quanto detto da Jeff Grubb, giornalista di Giant Bomb.

Niente di niente

Parlando in un podcast, Grubb ha detto di aver contattato recentemente alcune sue fonti per verificare eventuali novità legate al titolo di FromSoftware. La risposta ricevuta è stata: "Non sta succedendo nulla con Bloodborne." Quindi è meglio non nutrire alcuna speranza per lo State of Play (sempre che sia confermato).

Secondo Grubb, non ci sarà nulla riguardante una riedizione, remaster, remake o addirittura un sequel di Bloodborne all'evento, né in qualunque altro show di Sony del prossimo futuro.

Per quanto riguarda FromSoftware, lo studio sta ancora supportando Elden Ring Nightreign e sviluppando The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2 in uscita nel 2026, anch'esso un titolo multiplayer.

In teoria, Sony non ha bisogno di FromSoftware per fare un remake o una remaster di Bloodborne. Secondo alcuni avrebbe potuto assegnare il progetto a Bluepoint Games, che si è già occupata dell'ottimo remake di Demon's Souls. Peccato che lo studio sia stato messo su di un live service per anni.