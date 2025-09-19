3 mesi di Audible sono gratis su Amazon ora: ecco il link

A molti piace leggere e a molti altri piacerebbe trovare il tempo e l'energia per mettersi su un libro, ma non sempre è possibile. Una opzione alternativa per potersi godere i propri romanzi preferiti e scoprirne di nuovi in modo più accessibile è Amazon Audible, il servizio per gli audiolibri e i podcast. Senza provarlo con calma però è sempre un po' complesso capire se gli audiolibri fanno per noi, ma per fortuna è di nuovo attiva la miglior promozione che Amazon offre: i primi tre mesi di Audible sono ora completamente gratuiti. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che il prezzo regolare è di 9,99€ al mese, quindi si risparmiano 29,97€ con questo sconto. Il servizio si rinnova automaticamente dopo i tre mesi gratuiti, ma potete tranquillamente bloccare il rinnovo nelle impostazioni cancellando l'iscrizione tra il secondo e terzo mese, così da sfruttare ilperiodo gratuito al massimo.
Cosa propone Audible
Scaricando l'app ufficiale per smartphone, tablet, computer o Amazon Echo, oppure accedendo tramite browser, possiamo scaricare qualsiasi audiolibro presente nel catalogo regolare (c'è un catalogo esteso con libri a pagamento, ma sono opere in lingua straniera: i contenuti italiani sono tutti inclusi senza costi aggiuntivi).
Una volta fatto il download del libro o del podcast che ci interessa, possiamo ascoltarlo quando vogliamo anche offline. Non ci sono pubblicità di alcun tipo e trovate sempre oltre 70.000 contenuti esclusivi non presenti su altre piattaforme. Ci sono sia romanzi stranieri che italiani, sia recenti che i grandi classici. Ad esempio c'è l'intera serie di Dune, de Il Signore degli Anelli, ma anche titoli più recenti come Il priorato dell'albero delle arance e il suo prequel.