Huawei MatePad 12 X è il nuovo tablet con display PaperMatte e stilo M-Pencil Pro

Huawei ha presentato Huawei MatePad 12 X all'evento "Ride the Wind" di Parigi, il nuovo dispositivo per creatività digitale e produttività.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   19/09/2025
Huawei MatePad 12 X

Nel corso della presentazione "Ride the Wind" di Parigi, Huawei ha svelato il MatePad 12 X, nuovo tablet che punta a coniugare comfort visivo e strumenti creativi avanzati. Il modello si caratterizza per il display PaperMatte di ultima generazione e per la compatibilità con la nuova stilo M-Pencil Pro, elementi pensati per rispondere alle esigenze di studenti, professionisti e utenti che utilizzano il tablet come strumento di lavoro e di produzione artistica. Negli ultimi anni il segmento dei tablet ha visto una crescente differenziazione: da un lato i dispositivi per intrattenimento e uso domestico, dall'altro modelli destinati a chi cerca un supporto più vicino a quello dei computer portatili. Huawei con MatePad 12 X si colloca in quest'ultimo filone, introducendo soluzioni che intendono migliorare la lettura digitale, la scrittura e l'elaborazione grafica.

Il display PaperMatte e la riduzione dei riflessi

La caratteristica più evidente di Huawei MatePad 12 X è il display PaperMatte, risultato di un processo di incisione su nanoscala che promette di ridurre i riflessi fino al 50% rispetto alla generazione precedente. L'obiettivo è rendere più agevole la consultazione di documenti e contenuti multimediali in ambienti luminosi, senza sacrificare la nitidezza. Questo tipo di tecnologia si rivolge in particolare a chi trascorre molte ore davanti allo schermo, proponendosi come alternativa agli e-reader pur mantenendo la versatilità di un tablet.

Huawei MatePad 12 X
Huawei MatePad 12 X

Il secondo elemento distintivo del dispositivo è la M-Pencil Pro, stilo digitale riprogettata per offrire maggiore precisione e versatilità. Tra le funzioni integrate spiccano il menu radiale che compare con un tocco, utile per accedere rapidamente a pennelli e strumenti grafici, e i gesti di rotazione che permettono di variare lo spessore dei tratti.

Huawei MatePad 11.5, la recensione di un tablet Android orientato alla produttività Huawei MatePad 11.5, la recensione di un tablet Android orientato alla produttività

La stilo supporta 16.384 livelli di pressione e viene fornita con tre punte diverse, pensate per scrittura standard, caratteri minuti e pittura digitale. In questo modo il dispositivo si apre a un pubblico eterogeneo: studenti che prendono appunti, professionisti che lavorano con documenti annotabili e creativi che cercano un'alternativa leggera ai tradizionali strumenti grafici. A completare il quadro c'è l'integrazione con software dedicati alla produttività e all'editing, come Huawei Notes, l'app GoPaint per il disegno e Wondershare Filmora per la produzione video.

Sul piano estetico, il tablet adotta una scocca unibody in metallo dal peso di 555 grammi e spessore di 5,9 millimetri. La finitura con rivestimento e-coating conferisce resistenza ai graffi e un aspetto sobrio, mentre il sistema di dissipazione del calore tridimensionale contribuisce a mantenere le prestazioni stabili anche in contesti di utilizzo intensivo. Secondo i dati diffusi dall'azienda, le ottimizzazioni interne portano a un miglioramento delle prestazioni del 27% rispetto al modello precedente.

Il MatePad 12 X 2025, nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è già disponibile al prezzo di partenza di 649 euro. Sono previste due varianti cromatiche: bianco con tastiera in inglese inclusa e verde con tastiera in italiano. Per un periodo limitato, fino al 2 novembre, l'acquisto del tablet include in omaggio la M-Pencil Pro. Utilizzando il codice coupon A100MPAD12X è anche possibile ottenere uno sconto dal valore pari a € 100.

