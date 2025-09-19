0

Xbox Controller Wireless DOOM: The Dark Ages Limited Edition è in sconto su Amazon

Un'edizione da collezione ispirata al leggendario Doom Slayer, con dettagli unici, impugnature migliorate e contenuti digitali esclusivi per i fan della saga.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   19/09/2025
Il controller Xbox di DOOM
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
L'Xbox Controller Wireless DOOM: The Dark Ages Limited Edition è disponibile su Amazon a 64,62€ (anziché 79,99€), con un risparmio del 19%. Un accessorio imperdibile per gli amanti della serie, pensato per offrire non solo design esclusivo ma anche prestazioni di alto livello. Acquistalo subito da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Il controller richiama direttamente l'armatura del Doom Slayer, con una finitura verde satinata, inserti argentati tridimensionali e impugnature gommate in similpelle per garantire comfort e stabilità anche durante le sessioni di gioco più intense. Ogni dettaglio, dalle levette ai pulsanti, è stato studiato per rievocare l'estetica iconica della saga.

Dettagli unici

Spiccano elementi distintivi come la levetta rossa che richiama la porta sul petto del Doom Slayer, i pulsanti ABXY verdi ispirati all'alfabeto delle Sentinelle e il grilletto sinistro arancione che evoca lo Scudo Motosega. Un set di personalizzazioni che rende il controller un vero pezzo da collezione.

Il controller nel dettaglio
Il controller nel dettaglio

All'interno della confezione è incluso anche un contenuto scaricabile: la skin Doom Slayer Executioner per DOOM: The Dark Ages (gioco venduto separatamente). Un bonus perfetto per entrare nell'atmosfera del titolo in arrivo e vivere l'esperienza con ancora più stile.

