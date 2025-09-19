Apple blocca oltre metà della produzione di chip a 2nm di TSMC: rivali in difficoltà

La corsa al 2nm rappresenta la prossima grande sfida nel mondo della microelettronica. Non solo Apple, ma anche altri colossi come per l''appunto i già citati Qualcomm e MediaTek hanno già completato il tape-out dei loro primi SoC a 2nm , puntando a lanciare i propri chip entro la fine del 2026.

Apple vuole rafforzare la propria posizione nel settore dei semiconduttori, assicurandosi oltre la metà della produzione iniziale di chip a 2 nanometri di TSMC, il più grande produttore mondiale di semiconduttori. Secondo un nuovo rapporto, l'azienda di Cupertino avrebbe addirittura prenotato un intero stabilimento a Taiwan per garantirsi un vantaggio competitivo , lasciando a concorrenti come Qualcomm e MediaTek solo una parte ridotta della capacità disponibile.

Apple chip a 2nm: una strategia curiosa

Apple ha già messo le mani su più del 50% della capacità produttiva iniziale di TSMC. Questo mette in chiaro che i rivali dovranno inseguire. Questa strategia non è una novità per Apple.

Già con il processo 3nm di prima generazione (N3B), l'azienda era stata l'unica cliente disposta a sostenere i costi molto elevati di produzione, stimati in circa 1 miliardo di dollari solo per il tape-out della linea M3. Questo aveva costretto i concorrenti a rimanere indietro di un intero anno nello sviluppo. Solo con le iterazioni successive del 3nm, più economiche, Qualcomm e MediaTek hanno potuto colmare in parte il divario.