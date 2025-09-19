Il monitor AOC Gaming da 27" FHD e 180 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor AOC Gaming da 27" a 99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 109 € e il prezzo consigliato di 149 €, permettendovi di risparmiare fino al 34%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor AOC Gaming 27G4XED
Si tratta di un monitor da 27" con pannello IPS e schermo opaco. La frequenza di aggiornamento è di 180 Hz con tempo di risposta di 1 ms, per un'esperienza di gioco sempre fluida con bassa latenza di input. Troviamo inoltre la tecnologia Flicker Free che, con la modalità Low Blue Mode, riduce l'affaticamento degli occhi garantendo maggior comfort visivo.
Sono presenti inoltre diversi preset integrati che vi permetteranno di scegliere il migliore in base alle vostre preferenze, che si tratti di giochi FPS o di corse. Infine, lato connettività troviamo HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.