A19 vs A19 Pro: quali sono le differenze tra i due nuovi chip di punta di Apple?

I nuovi iPhone montano, sotto le proprie scocche, l'A19 e l'A19 Pro, ma quali sono le differenze dei due nuovi chip dell'azienda di Cupertino?

Apple, durante la sua Kermesse di ieri durante la quale ha presentato i suoi nuovi prodotti di punta, ha presentato anche i nuovi chip A19 e A19 Pro, che alimenteranno l'intera linea di iPhone 17. Con un totale di tre varianti, i chip promettono di ridefinire le performance degli smartphone. L'iPhone 17 standard utilizzerà il chip A19, mentre i modelli iPhone 17 Pro e l'iPhone Air saranno dotati del più potente A19 Pro. Tutti i chip sono costruiti su un processo a 3 nanometri, il che garantisce una maggiore efficienza e prestazioni superiori.

A19 vs A19 Pro: differenze dei nuovi chip, cosa cambia tra l'uno e l'altro La principale distinzione tra i chip A19 e A19 Pro risiede nella GPU. L'iPhone 17 Pro e il Pro Max avranno un chip A19 Pro con una GPU a 6 core, mentre l'iPhone Air avrà un A19 Pro con un core GPU in meno. Il chip A19 base, destinato all'iPhone 17, avrà anch'esso una GPU a 5 core, come il modello Air. Apple presenta iPhone 17, Pro, Pro Max e Air: quattro modelli, nuovo design e tante novità interessanti Apple sottolinea che tutti i chip A19 sono dotati di "Neural Accelerators" per ogni core GPU, ottimizzati per migliorare i flussi di lavoro quotidiani e le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale, come l'assistente vocale Siri.