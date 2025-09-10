A19 vs A19 Pro: quali sono le differenze tra i due nuovi chip di punta di Apple?

Apple, durante la sua Kermesse di ieri durante la quale ha presentato i suoi nuovi prodotti di punta, ha presentato anche i nuovi chip A19 e A19 Pro, che alimenteranno l'intera linea di iPhone 17. Con un totale di tre varianti, i chip promettono di ridefinire le performance degli smartphone.
L'iPhone 17 standard utilizzerà il chip A19, mentre i modelli iPhone 17 Pro e l'iPhone Air saranno dotati del più potente A19 Pro. Tutti i chip sono costruiti su un processo a 3 nanometri, il che garantisce una maggiore efficienza e prestazioni superiori.
A19 vs A19 Pro: differenze dei nuovi chip, cosa cambia tra l'uno e l'altro
La principale distinzione tra i chip A19 e A19 Pro risiede nella GPU. L'iPhone 17 Pro e il Pro Max avranno un chip A19 Pro con una GPU a 6 core, mentre l'iPhone Air avrà un A19 Pro con un core GPU in meno. Il chip A19 base, destinato all'iPhone 17, avrà anch'esso una GPU a 5 core, come il modello Air.
Apple sottolinea che tutti i chip A19 sono dotati di "Neural Accelerators" per ogni core GPU, ottimizzati per migliorare i flussi di lavoro quotidiani e le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale, come l'assistente vocale Siri.
A19 vs A19 Pro: elementi comuni
Entrambi i chip dispongono anche di un nuovo Neural Engine a 16 core, un aggiornato processore del display e un'elaborazione del segnale di immagine migliorata completano il quadro. Secondo Apple, inoltre, il chip A19 Pro ha la CPU più veloce in assoluto e la GPU più avanzata mai vista in uno smartphone, con una cache di ultimo livello più grande del 50%, un front-end migliorato e una migliore previsione del salto.
La GPU vanta un aumento delle prestazioni matematiche e un sistema di caching dinamico di seconda generazione. Per i modelli Pro, è stata introdotta una nuova architettura termica con un sistema di raffreddamento a camera di vapore, che migliora ulteriormente le performance del chip. Per scoprire ulteriori novità sull'evento di ieri, date un'occhiata al nostro articolo dedicato ad uno dei protagonisti della kermesse: l'iPhone Air.