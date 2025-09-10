Assassin's Creed Shadows doveva ricevere un aggiornamento a "inizio settembre": i fan scalpitano

A luglio Ubisoft ha svelato un scaletta di pubblicazione per gli aggiornamenti di Assassin's Creed Shadows, il suo videogioco di punta dell'anno. I fan non vedono ovviamente l'ora che arrivi ogni singola novità segnalata e una di queste è prevista per "l'inizio di settembre". Ora, però, è il 10 settembre e non ci sono ancora informazioni a riguardo.

Non vi stupirà troppo sapere quindi che gli appassionati stanno iniziando a perdere le speranze.