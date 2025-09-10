Assassin's Creed Shadows doveva ricevere un aggiornamento a "inizio settembre": i fan scalpitano

A luglio Ubisoft ha svelato un scaletta di pubblicazione per gli aggiornamenti di Assassin's Creed Shadows, il suo videogioco di punta dell'anno. I fan non vedono ovviamente l'ora che arrivi ogni singola novità segnalata e una di queste è prevista per "l'inizio di settembre". Ora, però, è il 10 settembre e non ci sono ancora informazioni a riguardo.
Non vi stupirà troppo sapere quindi che gli appassionati stanno iniziando a perdere le speranze.
I dettagli sull'update di Assassin's Creed Shadows
A "inizio settembre", Assassin's Creed Shadows dovrebbe ricevere un aggiornamento che migliora la "quality-of-life", precisamente aggiungendo una delle funzioni più richieste dalla community, ovvero la possibilità di cambiare l'orario del giorno liberamente, oltre che togliere la nebbia della mappa usando la sincronizzazione di un punto di osservazione.
Non è però tutto perché la versione PC del gioco dovrebbe anche ottenere l'opzione per sbloccare il frame rate, oltre che - per tutte le versioni - vedere l'arrivo di alcuni potenziamenti per il nascondiglio, l'aggiunta di nuovi potenziamenti (Mitico e Artefatto) alla forgia e "l'aggiunta di extra che potrebbero essere familiari ai fan di lunga data".
Considerando che il 16 settembre dovrebbe arrivare il DLC Claws of Awaji, l'aggiornamento era atteso prima del nuovo contenuto. I giocatori però sperano che non manchi troppo visto che il noto account PlayStationSize ha scovato nei server di Sony l'update 01.010.036. I giocatori speravano sarebbe arrivato ieri, ma così non è stato, e sono nate varie discussioni su social come Reddit, come potete vedere qui sotto.
Any update on when the "Early September" quality-of-life patch with the update to how the map fog clears releases?
byu/rumple_goocher inAssassinsCreedShadows
L'attesa non dovrebbe però essere troppo lunga, anche se oramai non sembra più "l'inizio di settembre". Ricordiamo infine che Assassin's Creed Shadows rimetterà in primo piano i Templari, ritornando alla storia originale della serie.