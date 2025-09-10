Metroid Prime 4 Beyond viene classificato in un'altra nazione: i rumor sul Nintendo Direct si fanno insistenti

Metroid Prime 4: Beyond ha ricevuto una classificazione in un altra nazione e rende ancora più credibile che sarà mostrato al prossimo Nintendo Direct, con - si spera - una data di uscita definitiva.

Ricordiamo che il videogioco è stato annunciato per la prima volta nel 2017, tre mesi dopo l'arrivo di Nintendo Switch. Nel gennaio 2019, invece, è stato svelato che lo sviluppo del gioco era ripartito, con Retro Studios ora a capo del progetto. Nel 2024 è stato pubblicato il primo trailer di gameplay ed è stata confermata l'uscita per un generico 2025.

Non abbiamo però ancora una data di uscita e i fan potrebbero iniziare a disperare di vedere il videogioco in tempo per la fine dell'anno. Le classificazioni di Metroid Prime 4: Beyond continuano ad arrivare e suggeriscono che l'uscita non è troppo lontana.