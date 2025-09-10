Metroid Prime 4 Beyond viene classificato in un'altra nazione: i rumor sul Nintendo Direct si fanno insistenti

Metroid Prime 4: Beyond ha ricevuto una classificazione in un altra nazione e rende ancora più credibile che sarà mostrato al prossimo Nintendo Direct, con - si spera - una data di uscita definitiva.
Ricordiamo che il videogioco è stato annunciato per la prima volta nel 2017, tre mesi dopo l'arrivo di Nintendo Switch. Nel gennaio 2019, invece, è stato svelato che lo sviluppo del gioco era ripartito, con Retro Studios ora a capo del progetto. Nel 2024 è stato pubblicato il primo trailer di gameplay ed è stata confermata l'uscita per un generico 2025.
Non abbiamo però ancora una data di uscita e i fan potrebbero iniziare a disperare di vedere il videogioco in tempo per la fine dell'anno. Le classificazioni di Metroid Prime 4: Beyond continuano ad arrivare e suggeriscono che l'uscita non è troppo lontana.
La nuova classificazione di Metroid Prime 4: Beyond
Il videogioco è infatti stato classificato in Corea e anche negli Stati Uniti dall'ESRB. Ora, però, si aggiunge anche la classificazione brasiliana che ha assegnato al videogioco un 14+ come età consigliata, invece del 12+ suggerito da Nintendo, poiché secondo l'ente sudamericano il videogioco è troppo violento per un 12+.
Considerando che vari rumor puntano il dito per un Nintendo Direct nel corso di settembre (e più precisamente per la seconda settimana, ovvero quella attuale al momento della scrittura), è facile pensare che Metroid Prime 4: Beyond sarà uno dei giochi di punta dello show e che sarà svelata l'esatta data di uscita.
In precedenza una pubblicità di Nintendo aveva affermato che Metroid Prime 4: Beyond è "disponibile da ora" peccato non fosse vero.