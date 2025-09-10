Gli smartwatch Huawei guidano il mercato degli indossabili nel 2025, Apple solo terza

Il risultato arriva in un contesto competitivo in cui i principali produttori si contendono quote di mercato attraverso innovazioni tecnologiche, funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e design sempre più curati. Dietro Huawei troviamo un'altra azienda cinese, Xiaomi, mentre Apple è solo terza. Chiudono la top 5 Samsung e Garmin.

Il settore dei dispositivi indossabili continua a crescere e a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell'elettronica di consumo. Nel secondo trimestre del 2025, Huawei ha confermato la propria posizione di leader a livello globale , conquistando una quota di mercato pari al 20,2%. I dati, diffusi da IDC, mostrano come l'azienda sia riuscita a mantenere il primo posto per il secondo trimestre consecutivo, consolidando un trend positivo iniziato già nei mesi precedenti.

La classifica di IDC sul mercato dei wearable

La crescita registrata da Huawei nel mercato degli indossabili trova una spiegazione nel successo di diverse serie di smartwatch. Tra i prodotti che hanno contribuito al risultato spicca la linea Watch Fit 4, caratterizzata da un formato compatto ma dotato di funzioni avanzate per il fitness e il benessere. Allo stesso tempo, la serie Watch GT 5 ha introdotto il sistema TruSense, che ha rappresentato un'evoluzione nelle tecnologie di monitoraggio sviluppate dall'azienda.

La classifica IDC per gli indossabili nel secondo trimestre del 2025

Secondo gli analisti, la capacità di proporre dispositivi diversificati, adatti sia a chi cerca soluzioni semplici sia a chi desidera strumenti per attività sportive avanzate, ha permesso a Huawei di mantenere la leadership. La strategia sembra basarsi su un equilibrio tra innovazione tecnologica, funzioni per la salute e varietà di design. Non vanno tuttavia dimenticati i sussidi tecnologici offerti dal governo di Pechino, che in questa fase stanno notevolmente avvantaggiando le aziende cinesi.

Il prossimo passo per Huawei, comunque, sarà l'evento globale del 19 settembre 2025, intitolato "Ride the Wind", in programma a Parigi, a cui parteciperemo anche noi di Multiplayer.it. L'appuntamento rappresenterà l'occasione per svelare le nuove serie di dispositivi, tra cui Watch GT 6, Watch Ultimate 2 e Watch D2. La disponibilità e il prezzo dei nuovi prodotti Huawei sarà confermata durante l'evento, ma Huawei ha già annunciato che un'offerta speciale per chi si registra su Huawei Store: un coupon esclusivo di 50€ per l'acquisto della prossima serie Huawei Watch GT 6, richiedibile fino al 18 settembre 2025.

La scelta di Parigi come sede del lancio, infine, non è casuale: l'Europa continua a rappresentare un mercato chiave per i produttori di indossabili, sia per la dimensione del bacino d'utenza sia per l'attenzione crescente verso il monitoraggio della salute e il benessere personale. Un palcoscenico internazionale di questo tipo consente inoltre di richiamare l'attenzione dei media e degli operatori del settore.