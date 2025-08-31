Il Nintendo Direct di settembre sembra trovare conferme da un noto leaker, con possibile data

È da tempo che si parla di un possibile Nintendo Direct di settembre, cosa che ancora non ha trovato conferma da parte della casa di Kyoto, la quale tuttavia annuncia le presentazione ormai con poche ore di anticipo, dunque possiamo aspettarci di tutto.

Ovviamente si tratta sempre di rumor , e la fonte in questione non è risultata proprio infallibile in passato, ma considerando che si tratta di una sorta di conferma di una voce di corridoio, questa comincia ad assumere una certa consistenza, in attesa di annunci ufficiali.

Il noto leaker Nate the Hate è tornato a parlare, brevemente ma con una certa precisione, del presunto Nintendo Direct di settembre , di fatto confermando le voci emerse in precedenza sull'esistenza dell'evento e anche sulla data in cui questo dovrebbe avvenire.

Avrà a che fare con il 40° anniversario di Mario Bros.?

Nate the Hate si è limitato a riferire che "Sì, ci sarà un Nintendo Direct a settembre", cosa che risulta piuttosto credibile anche perché, da tradizione, ce n'è sempre stato uno in tale mese almeno negli ultimi anni, dunque la cosa è probabile.



Il leaker è andato però più in profondità, riferendo con precisione anche la probabile data in cui la presentazione avverrà. "Quando: la seconda settimana del mese, nella seconda parte di questa o intorno l'11 o il 12 settembre".

L'idea che il prossimo Nintendo Direct possa avvenire il 12 settembre era già stata riferita dal leaker SwitchForce, dunque si tratterebbe di una sorta di conferma, in questo caso, con la possibilità che possa avvenire anche giovedì 11 settembre.

Non viene detto nulla sul possibile collegamento con il 40° anniversario di Super Mario Bros., che dovrebbe coincidere con il 13 settembre, che però corrisponde a un sabato e sarebbe dunque poco pratico per far corrispondere un Nintendo Direct.

Secondo molti, però, questa coincidenza potrebbe portare a degli annunci riguardanti la più celebre icona di Nintendo, forse con la presentazione di nuovi giochi su Mario o il nuovo platform 3D principale per Nintendo Switch 2.