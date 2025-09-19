Huawei presenta Watch Ultimate 2: lo smartwatch che porta la comunicazione subacquea negli sport estremi

Huawei si concentra qui sul pubblico degli sportivi, degli appassionati di immersioni e di chi pratica attività outdoor a livello avanzato, proponendo soluzioni che puntano a unire robustezza, connettività e monitoraggio accurato.

Durante l'evento di Parigi "Ride the Wind", Huawei ha svelato il Watch Ultimate 2 , il suo nuovo orologio intelligente di fascia alta. Il dispositivo punta a distinguersi nel panorama degli indossabili grazie a caratteristiche pensate per l'uso in condizioni estreme, dalla resistenza alle profondità marine alla precisione del posizionamento satellitare, senza trascurare le funzioni dedicate alla salute e alla quotidianità.

Comunicazione subacquea fino a 150 metri

La principale novità riguarda la certificazione per immersioni fino a 150 metri, una soglia che colloca Huawei Watch Ultimate 2 tra i modelli consumer più resistenti in commercio. Oltre alla tenuta stagna, l'orologio introduce la comunicazione basata su sonar: è possibile inviare messaggi preimpostati ed emoticon ad altri dispositivi compatibili entro un raggio di 30 metri sott'acqua. A questa funzione si aggiunge la modalità SOS subacquea, attivabile fino a 60 metri di profondità.

Huawei Watch Ultimate 2

Al di fuori dell'ambiente marino, il Watch Ultimate 2 propone un sistema di antenna a fessura che migliora la ricezione del segnale, utile per comunicazioni e navigazione. Il posizionamento è garantito dal sistema Sunflower, che utilizza tecnologia dual-band, cinque sistemi satellitari e algoritmi dedicati per assicurare precisione anche in aree difficili, come montagne o foreste.

L'orologio supporta inoltre la connettività eSIM, che consente di effettuare chiamate senza smartphone collegato. L'integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale per la riduzione del rumore punta a migliorare la qualità delle conversazioni in movimento. Tra le funzioni aggiuntive figurano il rilevamento automatico delle cadute, la possibilità di inviare SOS in emergenza e il monitoraggio dell'altitudine, caratteristiche che lo rendono adatto a contesti di avventura.

Il Watch Ultimate 2 è disponibile in due colorazioni, blu e nero. La cassa è realizzata in metallo liquido a base di zirconio, materiale scelto per la resistenza a urti e corrosione. La ghiera è in ceramica nanocristallina bicolore, mentre lo schermo è protetto da vetro zaffiro. Nel corso dell'evento, poi, Huawei ha presentato anche i nuovi smartwatch della serie Watch GT 6 e Huawei MatePad 12 X, il nuovo tablet con display PaperMatte e stilo M-Pencil Pro.

Sul fronte del benessere, il dispositivo integra il sistema TruSense con sensori X-TAP di nuova generazione, che consentono di monitorare fino a undici parametri vitali attraverso la funzione Health Glance. Tra questi rientrano ossigenazione del sangue (SpO2), frequenza cardiaca, qualità del sonno e stress. Le rilevazioni avvengono in tempo reale e possono essere monitorate in maniera continuativa, rendendo lo smartwatch uno strumento utile non solo durante l'attività sportiva, ma anche nella gestione quotidiana della salute.

L'autonomia varia a seconda delle modalità: in risparmio energetico il dispositivo raggiunge fino a undici giorni di utilizzo, mentre con funzioni standard attive la durata stimata è di circa quattro giorni e mezzo. Un dato che lo colloca tra i modelli con maggiore resistenza sul mercato, aspetto fondamentale per chi trascorre molto tempo lontano da fonti di ricarica.

Huawei Watch Ultimate 2 sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2025, nella colorazione nera al prezzo di 899,00€ e nella colorazione blu al prezzo di 999,00€. Fino alla mattina dello stesso giorno ci si potrà registrare su Huawei Store per ricevere un coupon esclusivo di 100€. Inclusi nel prezzo d'acquisto fino 31 Dicembre 2025 ci sono anche cinque servizi di Assistenza Premium Gratuita quali Consulenza, Pulizia, Diagnosi, Aggiornamento software, Ritiro e Riconsegna a domicilio.