Huawei presenta a Parigi i nuovi smartwatch della serie Watch GT 6: prezzi e dettagli

Nel corso dell'evento "Ride the Wind", ospitato a Parigi, Huawei ha puntato l'attenzione sul segmento dei dispositivi indossabili. La presentazione ha visto il debutto della serie Watch GT 6, un mix di stile e sensori avanzati che punta agli sport outdoor. Negli ultimi anni il mercato degli smartwatch ha conosciuto una crescita costante, spinto dall'interesse per le funzioni di benessere e dalle richieste di chi cerca strumenti in grado di integrare attività quotidiana e sportiva. Huawei, già presente con diverse linee di dispositivi, ha scelto di rafforzare la propria offerta puntando su autonomia maggiorata, resistenza a condizioni estreme e sensori più precisi.
Huawei Watch GT 6
La nuova gamma Watch GT 6 introduce un approccio mirato agli sport outdoor. Oltre a un'autonomia che può arrivare a tre settimane, il dispositivo si distingue per l'integrazione del sistema TruSense, sviluppato per garantire rilevazioni accurate dei parametri fisiologici e delle prestazioni sportive. Il modello arricchisce poi le oltre cento modalità di allenamento già presenti con nuove funzioni dedicate a quattro discipline chiave.
Per il ciclismo è stato introdotto un misuratore di potenza virtuale, pensato per simulare l'utilizzo dei sensori professionali senza accessori esterni. Il trail running beneficia invece di un sistema di localizzazione più preciso, con grafici altimetrici e rilevazioni in tempo reale sull'inclinazione del percorso, strumenti utili per gestire meglio sforzo ed energie.
Per chi pratica golf, il dispositivo offre mappe dettagliate dei campi e misurazioni pensate per migliorare la precisione dei colpi. La modalità sci, infine, integra un posizionamento dedicato e la raccolta di dati sulle discese, elementi che rendono più completa l'esperienza sulle piste.
La serie Huawei Watch GT 6 è già disponibile con un prezzo a partire da 249 euro. In occasione del debutto, utilizzando il coupon AMKTGTSEI30, è previsto uno sconto di 30,00€ e, per i modelli disponibili all'acquisto solo su Huawei Store, in omaggio un cinturino aggiuntivo e una bilancia Huawei Scale3. All'evento Huawei ha presentato anche Huawei MatePad 12 X, il nuovo tablet con display PaperMatte e stilo M-Pencil Pro, e Watch Ultimate 2, lo smartwatch che porta la comunicazione subacquea negli sport estremi.