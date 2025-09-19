Huawei presenta a Parigi i nuovi smartwatch della serie Watch GT 6: prezzi e dettagli

Nel corso dell'evento "Ride the Wind", ospitato a Parigi, Huawei ha puntato l'attenzione sul segmento dei dispositivi indossabili. La presentazione ha visto il debutto della serie Watch GT 6, un mix di stile e sensori avanzati che punta agli sport outdoor. Negli ultimi anni il mercato degli smartwatch ha conosciuto una crescita costante, spinto dall'interesse per le funzioni di benessere e dalle richieste di chi cerca strumenti in grado di integrare attività quotidiana e sportiva. Huawei, già presente con diverse linee di dispositivi, ha scelto di rafforzare la propria offerta puntando su autonomia maggiorata, resistenza a condizioni estreme e sensori più precisi.