Mewgenics avrà una quantità davvero enorme di obiettivi su Steam

Edmund McMillen e i suoi se la sono presa comoda con lo sviluppo di Mewgenics , che ha richiesto più di dieci anni. Ora, finalmente, sta per arrivare con tutto il suo carico di follia. Non solo, perché questo strano roguelike a base di gatti da allevare e far combattere arriverà su Steam con ben 280 obiettivi sbloccabili , come mostrato dall'autore in un post su X.

Tanti obiettivi

Ora, va detto che su Steam non mancano i giochi con molti obiettivi, anche più di 280. Solitamente, però, sono titoli che hanno ricevuto molti aggiornamenti, che hanno quindi ricevuto nuovi obiettivi. Pensate a Team Fortress 2 con i suoi 520 obiettivi, a Payday 2 che ne ha 1328 o Tales of Maj'Eyal che ne ha ben 1782.

Inoltre, ci sono anche degli shovelware pensati solo per accumulare obiettivi, che ne possono avere molti di più. In questo caso non facciamo esempi perché non ne vale davvero la pena.

Lo stesso The Binding of Isaac: Rebirth, il precedente gioco di McMillen, ha raggiunto i 641 obiettivi, ma solo dopo numerosi aggiornamenti ed espansioni. Insomma, 280 obiettivi al lancio non sono per niente pochi e mostrano, quantomeno, che Mewgenics potrebbe essere davvero un gioco enorme da subito.

Per il resto, vi ricordiamo che Mewgenics uscirà il 10 febbraio 2026 su PC. Per adesso non sono state ancora annunciate delle versioni console.