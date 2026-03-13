WhatsApp testa una nuova scheda Meta AI: tutte le funzioni di IA in un unico hub

WhatsApp continua a sperimentare nuove modalità per integrare le funzioni basate su intelligenza artificiale all'interno dell'app. Nelle versioni beta per Android sta emergendo una novità che punta a semplificare l'accesso agli strumenti sviluppati da Meta: una scheda dedicata esclusivamente a Meta AI.

La funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp per Android 2.26.10.5 disponibile tramite Google Play Store. L'idea è quella di raccogliere in un'unica sezione tutte le funzionalità legate all'IA, evitando di disperderle tra le diverse parti dell'interfaccia. Al momento la novità sembra essere disponibile soltanto per un numero limitato di utenti che partecipano al programma beta, segno che l'azienda sta ancora valutando il comportamento della nuova interfaccia prima di un'eventuale diffusione più ampia.