WhatsApp testa una nuova scheda Meta AI: tutte le funzioni di IA in un unico hub

WhatsApp continua a sperimentare nuove modalità per integrare le funzioni basate su intelligenza artificiale all'interno dell'app. Nelle versioni beta per Android sta emergendo una novità che punta a semplificare l'accesso agli strumenti sviluppati da Meta: una scheda dedicata esclusivamente a Meta AI.
La funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp per Android 2.26.10.5 disponibile tramite Google Play Store. L'idea è quella di raccogliere in un'unica sezione tutte le funzionalità legate all'IA, evitando di disperderle tra le diverse parti dell'interfaccia. Al momento la novità sembra essere disponibile soltanto per un numero limitato di utenti che partecipano al programma beta, segno che l'azienda sta ancora valutando il comportamento della nuova interfaccia prima di un'eventuale diffusione più ampia.
Come funziona la scheda Meta AI
All'interno della beta, la nuova scheda dedicata a Meta AI compare direttamente nella barra di navigazione inferiore dell'app. Per fare spazio a questo elemento, WhatsApp ha rimosso dalla schermata principale la sezione Community, già parzialmente integrata nella scheda Chat nelle versioni più recenti della beta. In precedenza l'app permetteva di avviare rapidamente una conversazione con il chatbot tramite un pulsante flottante presente nella schermata delle chat. Con l'introduzione della nuova sezione questo collegamento rapido viene eliminato, lasciando la lista delle conversazioni più ordinata e concentrata sui messaggi.
L'obiettivo della nuova scheda è offrire un punto centrale per tutte le funzioni legate all'IA. All'interno di questa sezione gli utenti possono interagire con Meta AI, generare immagini o ricevere suggerimenti su come utilizzare il chatbot. È inoltre possibile inserire richieste direttamente nella barra di ricerca presente nella parte inferiore della schermata.
La piattaforma prevede anche un sistema di interazione vocale. In modo simile a una telefonata tradizionale, si può avviare una conversazione con il chatbot e ricevere risposte in tempo reale. L'accesso alla chiamata vocale può avvenire tramite un pulsante integrato nella barra di ricerca oppure attraverso un menu contestuale posizionato nella parte superiore dell'interfaccia. Questo menu include anche alcune opzioni aggiuntive, tra cui la gestione della memoria del chatbot e la visualizzazione dei contenuti multimediali condivisi durante le conversazioni con Meta AI.
Un'altra funzione collegata alla nuova scheda riguarda la gestione delle conversazioni. Ogni volta che viene avviata una nuova interazione con il chatbot, WhatsApp crea un thread separato. In una sezione dedicata è quindi possibile consultare l'intera cronologia delle conversazioni, ciascuna accompagnata da un titolo generato automaticamente dal sistema, in modo simile a quanto accade su piattaforme come ChatGPT o Gemini.
La nuova scheda Meta AI è attualmente accessibile solo ad alcuni utenti che utilizzano le ultime versioni beta di WhatsApp per Android.