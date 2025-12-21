Samsung beneficia dell’aumento dei prezzi della DRAM, ma gli esperti avvertono: non basta per sfidare TSMC

La persistente carenza di DRAM sta offrendo un'importante spinta economica ai principali produttori di memoria, tra cui Samsung e SK hynix . In questo contesto favorevole, il colosso sudcoreano potrebbe registrare risultati finanziari molto solidi nei prossimi anni, con stime che indicano un utile operativo potenzialmente elevatissimo nel 2026 .

Quali sono le principali difficoltà di Samsung?

L'aumento dei prezzi della DRAM sta gonfiando i margini dei produttori, ma alcuni analisti sottolineano come questa crescita sia legata principalmente alla situazione del mercato e non a un miglioramento strutturale della competitività di Samsung. In altre parole, i profitti arrivano più per scarsità dell'offerta che per superiorità tecnologica.

Un punto critico riguarda le difficoltà di Samsung in tre settori chiave. Il primo è la produzione di HBM (High Bandwidth Memory), dove l'azienda risulterebbe in ritardo rispetto a SK hynix. Il secondo è il business delle fonderie, dominato da TSMC, che continua a mantenere un vantaggio significativo in termini di rese produttive e fiducia dei clienti. Il terzo è il settore mobile, dove Samsung deve fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita e margini meno prevedibili.