0

Samsung beneficia dell’aumento dei prezzi della DRAM, ma gli esperti avvertono: non basta per sfidare TSMC

La carenza di DRAM sta portando forti profitti a Samsung, ma secondo gli esperti questo vantaggio è legato al mercato e non alla competitività tecnologica.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/12/2025
Samsung Town

La persistente carenza di DRAM sta offrendo un'importante spinta economica ai principali produttori di memoria, tra cui Samsung e SK hynix. In questo contesto favorevole, il colosso sudcoreano potrebbe registrare risultati finanziari molto solidi nei prossimi anni, con stime che indicano un utile operativo potenzialmente elevatissimo nel 2026.

Tuttavia, secondo diversi esperti del settore dei semiconduttori, questo vantaggio congiunturale non è sufficiente per colmare il divario che separa Samsung da TSMC nel competitivo mercato delle fonderie. Le previsioni indicano che il comparto delle memorie crescerà in modo significativo, diventando una delle aree più redditizie dell'intera industria dei semiconduttori.

Quali sono le principali difficoltà di Samsung?

L'aumento dei prezzi della DRAM sta gonfiando i margini dei produttori, ma alcuni analisti sottolineano come questa crescita sia legata principalmente alla situazione del mercato e non a un miglioramento strutturale della competitività di Samsung. In altre parole, i profitti arrivano più per scarsità dell'offerta che per superiorità tecnologica.

Samsung è (forse) l'unica azienda a sorridere nonostante la crisi delle DRAM: pronta a registrare 73 miliardi di utile operativo nel 2026 Samsung è (forse) l'unica azienda a sorridere nonostante la crisi delle DRAM: pronta a registrare 73 miliardi di utile operativo nel 2026

Un punto critico riguarda le difficoltà di Samsung in tre settori chiave. Il primo è la produzione di HBM (High Bandwidth Memory), dove l'azienda risulterebbe in ritardo rispetto a SK hynix. Il secondo è il business delle fonderie, dominato da TSMC, che continua a mantenere un vantaggio significativo in termini di rese produttive e fiducia dei clienti. Il terzo è il settore mobile, dove Samsung deve fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita e margini meno prevedibili.

Samsung e le sue risorse finanziarie e tecnologiche

Nonostante ciò, Samsung dispone di risorse finanziarie e tecnologiche considerevoli. L'azienda sta puntando molto sul processo produttivo a 2 nanometri con architettura GAA (Gate-All-Around), con l'obiettivo dichiarato di rendere la propria divisione foundry redditizia entro il 2027.

Tsmc Chip Produzione 2Nm

I primi test indicavano rese produttive intorno al 50%, con un miglioramento graduale verso il 70%. Inoltre, la firma di contratti rilevanti con partner internazionali e l'avvio di nuove commesse dimostrano che la strategia sta avanzando, seppur lentamente. E dunque, sebbene la carenza di DRAM garantisca a Samsung entrate significative nel breve termine, il percorso per competere realmente con TSMC rimane lungo e complesso.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samsung beneficia dell’aumento dei prezzi della DRAM, ma gli esperti avvertono: non basta per sfidare TSMC