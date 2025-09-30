Facebook introduce badge personalizzati e sfide per avvicinare fan e creatori di contenuti

Facebook ha annunciato l'arrivo di nuove funzionalità pensate per avvicinare fan e creatori . L'obiettivo è quello di rendere lo scambio di contenuti e passioni ancora più divertente, facilitando l'interazione con i propri creatori preferiti. Dai badge personalizzati alle sfide, scopriamo meglio le novità in arrivo.

Nuove sfide per i fan e badge personalizzati

I creatori possono lanciare delle vere e proprie sfide proponendo idee originali e divertenti. Le sfide appariranno tramite invito nel proprio feed, e per partecipare basterà selezionare l'hashtag della sfida presente nel post (o in un reel). Successivamente, i fan potranno creare il proprio contenuto: il più interessante riceverà visibilità nella classifica delle sfide. Inoltre, questo tipo di attività consente ai creatori di contenuti di attivare nuove campagne o amplificare i loro brand.

Le sfide su Facebook

I badge sono già presenti, invece, ma Facebook ha deciso di renderli ancora più speciali, in modo da premiare davvero i fan più fedeli. Basterà come sempre interagire regolarmente con i contenuti dei vostri creatori preferiti (che in questo caso possono benissimo essere i vostri cantanti o atleti preferiti). Una volta accettato il badge personalizzato, apparirà direttamente accanto ai vostri commenti e sul vostro profilo. Alcuni creatori come Ed Sheeran e J Balvin stanno già premiando i loro fan con alcuni badge personalizzati come "Sheerio" e "La Familia".