Ghost of Yotei ha ricevuto l'aggiornamento del day one, che include tante novità

Ghost of Yotei ha ricevuto l'aggiornamento del day one, che introduce diverse novità e miglioramenti per l'esperienza sviluppata da Sucker Punch, che sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 2 ottobre.
Stando all'elenco che trovate qui sotto, la patch include miglioramenti per le prestazioni, l'illuminazione e l'implementazione del ray tracing, con un occhio di riguardo alle situazioni in cui sono presenti numerosi personaggi contemporaneamente sullo schermo.
L'update risolve inoltre un gran numero di bug e glitch che riguardano ad esempio lo svolgimento di alcuni minigiochi, la gestione della telecamera, la riproduzione di specifici effetti sonori e il bilanciamento della difficoltà.
Sony ha confermato che i possessori della versione su disco di Ghost of Yotei dovranno installare l'aggiornamento in questione, assicurandosi di utilizzare la versione 1.006 del gioco per evitare problemi.
Tutte le novità dell'aggiornamento
Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, pur al netto di qualche eccezione, Ghost of Yotei si farà insomma trovare pronto al lancio, grazie a un aggiornamento che sembra intervenire rapidamente sulle questioni più critiche. Ecco di seguito il changelog completo.
- Prestazioni e Stabilità
- Numerosi miglioramenti alle prestazioni di rendering ambientale.
- Risolti problemi relativi alla consistenza dell'illuminazione e alle prestazioni in modalità Ray Tracing.
- Modifiche per migliorare prestazioni e stabilità durante l'uso della modalità foto.
- Vari miglioramenti alle prestazioni nelle missioni con un alto numero di personaggi.
- Risolti crash rari durante il gioco o in caso di inattività prolungata.
- Risolti crash rari legati al caricamento di alcuni salvataggi.
- Gameplay
- Correzioni audio per far sì che gli effetti sonori d'impatto corrispondano correttamente alle superfici.
- Risolti diversi bug nei minigiochi come taglio del bambù e Zeni Hajiki.
- Risolto un raro ritardo prolungato nell'avvio della presa con il compagno.
- Risolto un bug che rendeva trasparenti le zucche durante la missione di addestramento con i kunai.
- Corrette le transizioni della telecamera negli interrogatori per evitare salti improvvisi tra angolazioni.
- Miglioramenti generali alla telecamera per l'esplorazione e l'uso di strumenti in combattimento.
- Migliorata la gestione della telecamera durante i combattimenti, soprattutto nelle modalità opzionali.
- Risolti vari bug ed exploit nei duelli.
- Diversi bilanciamenti a armi e amuleti, in particolare per i contenuti endgame.
- Modifiche e correzioni di bug relative alla difficoltà Letale.
- Risolti bug legati alla raccolta e al lancio di armi cadute.
- Bilanciamenti e fix alle uccisioni furtive con armi diverse dalla katana.
- Risolti bug con dialoghi di missione interrotti prematuramente da azioni del giocatore o degli NPC.
- Risolti diversi bug di missione che potevano bloccare la progressione.
- Miglioramenti alle aree di missione per facilitare il flusso e la navigazione.
- Limitati gli indizi degli enigmi in alcuni livelli di difficoltà.
- Impedito al cavallo di interrompere alcuni obiettivi o scene.
- Rimosso il poter decapitare i bersagli delle taglie da catturare.
- Risolto un bug che faceva selezionare nemici lontani nello Standoff.
- Modifiche e bilanciamenti alle abilità dei lupi, ad esempio quando si combatte contro capi nemici.
- Impedita la comparsa di nemici sistemici mentre il giocatore segue le volpi.
- Aggiunta la possibilità di aprire la modalità foto (con R1) in alcune fasi di accampamento.
- Cambiamenti all'economia e al bilanciamento del bottino per i metalli comuni.
- Migliorata la reazione dei nemici alle azioni del giocatore in scenari di combattimento.
- Ridotta la frequenza dei tutorial negli accampamenti.
- Migliorato il comportamento degli uomini di Saito nella caccia ad Atsu nel mondo aperto.
- Animazioni
- Migliorate le transizioni iniziali e finali di alcune cinematiche per un impatto più emotivo.
- Risolti casi di armature che oscuravano l'inquadratura nelle cutscene.
- Correzioni per evitare la scomparsa o comparsa errata della geometria nelle scene.
- Risolti artefatti di animazione nelle cutscene.
- Risolti bug con armi che apparivano in modo errato nei filmati.
- Risolti casi di personaggi che comparivano impropriamente nelle cutscene.
- Migliorate espressioni facciali ed emozioni dei personaggi in alcune sequenze.
- Aggiornate diverse animazioni e battute degli NPC per renderli più naturali.
- Migliorate animazioni di attacco con la katana (inizio e fine) per maggiore naturalezza.
- Sistemato il contatto dei piedi col terreno in molte animazioni.
- Aggiunte nuove animazioni di transizione per rendere più fluidi i movimenti e le posture.
- Migliorate le animazioni del gioco del lancio di carbone nell'addestramento con le armi.
- Risolto un bug che permetteva a cani e altri animali di usare animazioni errate di caccia.
- Corrette varie animazioni degli NPC che si attivavano in modo errato durante le missioni.
- Migliorata l'animazione del Bruto che afferra Atsu e la getta a terra.
- Migliorate animazioni di estrazione e riposizionamento delle armi per ridurre il clipping.
- Ambienti
- Migliorati asset, disposizione e interazioni negli onsen per esperienze più uniche.
- Migliorato l'aspetto e le prestazioni di alcuni tipi di fiori.
- Maggiore dettaglio e resa delle erosioni nelle catene montuose.
- Migliorate texture nelle caverne per eliminare giunzioni visibili e artefatti.
- Aggiornati livelli di dettaglio inferiori per vari alberi per ridurre il popping visivo.
- Migliorato il blending della neve profonda per nascondere meglio i personaggi e migliorare la resa sugli oggetti.
- Ottimizzazioni generali agli asset per migliori prestazioni.
- Migliorate texture e oggetti in caverne e tane per maggiore qualità visiva.
- Risolti asset sospesi da terra in tutto il gioco.
- Interfaccia ed esperienza utente
- Risolti bagliori e flash in modalità foto durante rapidi cambi di orario.
- Miglioramenti generali a menu e navigazione della modalità foto.
- Risolti bug nei minigiochi con schemi alternativi di controllo.
- Risolti diversi bug nel cannocchiale.
- Sistemati conflitti tra elementi UI in vari menu e nella mappa.
- Risolto testo che oltrepassava i limiti in modalità Testo Grande in varie lingue.
- Sistemato testo sovrapposto nella lista Oggetti Chiave e nelle schede obiettivo con più ricompense.
- Regolata la posizione di alcuni elementi UI (es. icona livello amuleto).
- Sistemate o migliorate icone per vari cosmetici e abilità.
- Aggiornati i video delle abilità e aggiunti riflessi colorati per istruzioni più chiare.
- Risolti casi di UI sovrapposta, come nei duelli.
- Risolto un bug con oggetti sulla mappa del viaggiatore mostrati in modo errato.
- Aggiornati shader, animazioni e dimensioni dei marker per migliorare la leggibilità.
- Sistemato un bug col trainer dell'equipaggiamento.
- Modificata la luminosità nel cannocchiale per migliorare la visibilità in scene luminose.
- Ridotto il numero di pop-up iniziali per un avvio più fluido, specialmente per chi ha contenuti bonus.
- Migliorati vari elementi dell'interfaccia nei negozi e dai venditori.
- Risolti bug di caricamento e pop-up nei menu.
- Aggiornata la grafica di trofei e attività.
- Migliorata la resa di alcuni elementi sulla mappa.
- Sistemati i nomi di alcuni oggetti dell'inventario.
- Aggiunte nuove opzioni in modalità foto.