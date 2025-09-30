Ghost of Yotei ha ricevuto l'aggiornamento del day one, che include tante novità

Ghost of Yotei ha ricevuto l'aggiornamento del day one, che introduce diverse novità e miglioramenti per l'esperienza sviluppata da Sucker Punch, che sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 2 ottobre.

Stando all'elenco che trovate qui sotto, la patch include miglioramenti per le prestazioni, l'illuminazione e l'implementazione del ray tracing, con un occhio di riguardo alle situazioni in cui sono presenti numerosi personaggi contemporaneamente sullo schermo.

L'update risolve inoltre un gran numero di bug e glitch che riguardano ad esempio lo svolgimento di alcuni minigiochi, la gestione della telecamera, la riproduzione di specifici effetti sonori e il bilanciamento della difficoltà.

Sony ha confermato che i possessori della versione su disco di Ghost of Yotei dovranno installare l'aggiornamento in questione, assicurandosi di utilizzare la versione 1.006 del gioco per evitare problemi.