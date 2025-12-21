Xiaomi 17 Ultra si mostra: design ufficiale e prime foto dalla fotocamera

Xiaomi ha finalmente mostrato al pubblico il design del nuovo Xiaomi 17 Ultra, il suo prossimo smartphone di punta, la cui presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni. A rivelare l'aspetto del dispositivo è stato Xu Fei, vicepresidente del gruppo Xiaomi e responsabile marketing, attraverso un breve video pubblicato sulla piattaforma Toutiao.
Si tratta della prima anteprima concreta del modello, che arriva in anticipo rispetto al suo predecessore, a conferma di una strategia di lancio più aggressiva da parte dell'azienda. Il dispositivo mostrato nel video si presenta con una finitura bianca sobria ed elegante, scelta che sembra puntare su un'estetica pulita piuttosto che su soluzioni appariscenti.
I dettagli della fotocamera dello Xiaomi 17 Ultra
Sul retro domina un ampio modulo fotografico circolare, posizionato al centro della scocca, con il marchio Leica ben visibile all'interno. Nella parte superiore del modulo sono presenti due flash disposti in modo simmetrico, un dettaglio che contribuisce a un design equilibrato e riconoscibile.
Nel complesso, il 17 Ultra richiama fortemente il linguaggio stilistico già visto sullo Xiaomi 15 Ultra e su altri flagship "Ultra" di produttori cinesi, un approccio dettato in gran parte dalla necessità di ospitare componenti fotografici avanzati. Proprio il comparto fotografico rappresenta uno dei punti di forza principali del nuovo modello. Lo Xiaomi 17 Ultra adotta una configurazione a tripla fotocamera posteriore, guidata da un nuovo sensore principale OmniVision OV50X da 1 pollice.
Ulteriori elementi fotografici dello Xiaomi 17 Ultra
Accanto alla fotocamera principale debutta anche un nuovo teleobiettivo periscopico da 200 megapixel, sviluppato in collaborazione con Leica. Secondo Xiaomi, il modulo di questa lente è circa il 35% più grande rispetto a quello utilizzato sul modello precedente, a beneficio della qualità ottica. Il teleobiettivo ha inoltre ottenuto la certificazione Leica APO, pensata per ridurre le aberrazioni cromatiche e garantire immagini più nitide, soprattutto alle lunghe distanze di zoom.
Il 17 Ultra segna anche l'inizio di un nuovo modello di collaborazione strategica tra Xiaomi e Leica. L'azienda descrive questa partnership come una "co-creazione" più profonda, con l'obiettivo di spingere ulteriormente i limiti della fotografia notturna e dello zoom avanzato.