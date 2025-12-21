Xiaomi 17 Ultra si mostra: design ufficiale e prime foto dalla fotocamera

Xiaomi ha finalmente mostrato al pubblico il design del nuovo Xiaomi 17 Ultra, il suo prossimo smartphone di punta, la cui presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni. A rivelare l'aspetto del dispositivo è stato Xu Fei, vicepresidente del gruppo Xiaomi e responsabile marketing, attraverso un breve video pubblicato sulla piattaforma Toutiao.

Si tratta della prima anteprima concreta del modello, che arriva in anticipo rispetto al suo predecessore, a conferma di una strategia di lancio più aggressiva da parte dell'azienda. Il dispositivo mostrato nel video si presenta con una finitura bianca sobria ed elegante, scelta che sembra puntare su un'estetica pulita piuttosto che su soluzioni appariscenti.