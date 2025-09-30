HP Victus con AMD Ryzen 7 e NVIDIA RTX 4050 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il notebook HP Victus 15 a 849,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 899,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del notebook HP Victus 15
In questo caso si tratta del notebook con AMD Ryzen 7-8845HS, NVIDIA RTX 4050 6GB e SSD da 1 TB. Il notebook, con display IPS da 15", è dotato di IA per migliorare le prestazioni in tempo reale, adattandosi quindi alle varie esigenze. Troviamo inoltre Windows 11, RAM DDR5 integrata da 16 GB con frequenza di 5600 MHz e SSD NVMe Gen4 da 1 TB.
Come vi abbiamo già anticipato, la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB, quindi potrete giocare senza alcun problema potendo usufruire anche dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace che migliora sia le prestazioni che la grafica potenziata dall'IA.