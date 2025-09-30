0

HP Victus con AMD Ryzen 7 e NVIDIA RTX 4050 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo l'HP Victus 15 al prezzo più basso di sempre. Vediamo meglio le sue caratteristiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/09/2025
Notebook HP Victus 15

Su Amazon è disponibile il notebook HP Victus 15 a 849,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 899,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook HP Victus 15

In questo caso si tratta del notebook con AMD Ryzen 7-8845HS, NVIDIA RTX 4050 6GB e SSD da 1 TB. Il notebook, con display IPS da 15", è dotato di IA per migliorare le prestazioni in tempo reale, adattandosi quindi alle varie esigenze. Troviamo inoltre Windows 11, RAM DDR5 integrata da 16 GB con frequenza di 5600 MHz e SSD NVMe Gen4 da 1 TB.

Notebook HP Victus 15
Notebook HP Victus 15

Come vi abbiamo già anticipato, la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB, quindi potrete giocare senza alcun problema potendo usufruire anche dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace che migliora sia le prestazioni che la grafica potenziata dall'IA.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
