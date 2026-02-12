Annunciata una demo per Zero Parades: For Dead Spies su Steam, ma avrete poco tempo per provarla

ZA/UM, lo studio autore dell'acclamato Disco Elysium, ha svelato che tra pochi giorni potremo provare in prima persona il GDR a base di spionaggio Zero Parades: For Dead Spies grazie a una demo gratuita. L'annuncio è stato accompagnato con un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Se siete interessati, c'è però un dettaglio importante da tenere in considerazione: la demo sarà pubblicata il 23 febbraio in occasione dello Steam Next Fest e resterà disponibile al download solo fino al 16 marzo. Insomma, se siete interessati vi conviene approfittarne prima che venga rimossa.