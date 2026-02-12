0

Annunciata una demo per Zero Parades: For Dead Spies su Steam, ma avrete poco tempo per provarla

Zero Parades: For Dead Spies avrà una demo gratuita dal 23 febbraio allo Steam Next Fest, ma solo per poche settimane.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/02/2026
Artwork di Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
News Video Immagini

ZA/UM, lo studio autore dell'acclamato Disco Elysium, ha svelato che tra pochi giorni potremo provare in prima persona il GDR a base di spionaggio Zero Parades: For Dead Spies grazie a una demo gratuita. L'annuncio è stato accompagnato con un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Se siete interessati, c'è però un dettaglio importante da tenere in considerazione: la demo sarà pubblicata il 23 febbraio in occasione dello Steam Next Fest e resterà disponibile al download solo fino al 16 marzo. Insomma, se siete interessati vi conviene approfittarne prima che venga rimossa.

I primi dettagli della demo

Secondo le prime informazioni condivise dagli sviluppatori, la demo ci porterà nella città‑stato di Portofiro e permetterà di affrontare due missioni complete, varie attività secondarie e di esplorare liberamente le ambientazioni.

Sarà possibile scegliere tra tre archetipi di personaggio distinti, ciascuno pensato per affrontare la demo in modo diverso e garantire così un'elevata rigiocabilità. Un'occasione utile per farsi un'idea del profondo sistema di dialoghi del gioco, dove scelte differenti e prove abilità possono modificare sensibilmente l'esito di qualsiasi evento. Insomma, un antipasto piuttosto generoso che dovrebbe placare la fame dei fan in vista dell'uscita del gioco completo.

Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta

A questo proposito, vi ricordiamo che Zero Parades: For Dead Spies è atteso nel corso del 2026 su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store) e PS5. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci piani per una versione di prova dedicata alla console ammiraglia di Sony.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciata una demo per Zero Parades: For Dead Spies su Steam, ma avrete poco tempo per provarla