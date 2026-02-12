Annunciata una demo per Zero Parades: For Dead Spies su Steam, ma avrete poco tempo per provarla

ZA/UM, lo studio autore dell'acclamato Disco Elysium, ha svelato che tra pochi giorni potremo provare in prima persona il GDR a base di spionaggio Zero Parades: For Dead Spies grazie a una demo gratuita. L'annuncio è stato accompagnato con un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.
Se siete interessati, c'è però un dettaglio importante da tenere in considerazione: la demo sarà pubblicata il 23 febbraio in occasione dello Steam Next Fest e resterà disponibile al download solo fino al 16 marzo. Insomma, se siete interessati vi conviene approfittarne prima che venga rimossa.
I primi dettagli della demo
Secondo le prime informazioni condivise dagli sviluppatori, la demo ci porterà nella città‑stato di Portofiro e permetterà di affrontare due missioni complete, varie attività secondarie e di esplorare liberamente le ambientazioni.
Sarà possibile scegliere tra tre archetipi di personaggio distinti, ciascuno pensato per affrontare la demo in modo diverso e garantire così un'elevata rigiocabilità. Un'occasione utile per farsi un'idea del profondo sistema di dialoghi del gioco, dove scelte differenti e prove abilità possono modificare sensibilmente l'esito di qualsiasi evento. Insomma, un antipasto piuttosto generoso che dovrebbe placare la fame dei fan in vista dell'uscita del gioco completo.
A questo proposito, vi ricordiamo che Zero Parades: For Dead Spies è atteso nel corso del 2026 su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store) e PS5. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci piani per una versione di prova dedicata alla console ammiraglia di Sony.