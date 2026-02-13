Lo scrittore di Zero Parades spera che il suo team non diventi mai uno studio AAA

ZA/UM ha ottenuto un buon successo con Disco Elysium , ma non è cresciuto più di tanto in termini di personale (poco meno di 100 dipendenti). Più in generale, non si considera uno studio di sviluppo AAA e lo scrittore e director del doppiaggio Jim Ashilevi desidera che le cose rimangano così.

Cosa ha detto lo scrittore e director del doppiaggio di Zero Parades

"Spero che non diventeremo mai uno studio tripla A", ha dichiarato Ashilevi. "Penso che siamo sempre profondamente incoraggiati e ispirati dalla scena indie perché è da lì che provengono le idee fresche", ha detto. "Le cose d'avanguardia accadono sempre ai margini, e spero che non diventeremo mai uno studio tripla A. Onestamente, anche se Zero Parades vendesse quattro miliardi di copie, spero che saremo abbastanza saggi da rimanere fedeli alle nostre sensibilità e ai nostri valori fondamentali come artisti e narratori."

Ashilevi ha anche offerto la sua valutazione del panorama videoludico. "Penso che la situazione là fuori sia cupa", ha detto. "Penso che l'industria si trovi in un momento davvero difficile. Lo sappiamo tutti. Ma non credo che l'industria sia in un momento difficile dal punto di vista creativo. Penso che, in un certo senso, sia migliore che mai. È migliore di quanto non sia mai stata prima perché chiunque può creare un gioco che tocchi il cuore di centinaia di milioni di persone."

"Penso che l'industria sia diventata meno incline a chiudersi in se stessa e limitare l'accesso, in un certo senso", ha detto. "Ma questo presenta anche un altro problema, ovvero come iniziare anche solo a promuovere il proprio gioco, o assicurarsi che trovi effettivamente il suo pubblico? Penso che l'unica cosa che si possa davvero controllare sia rimanere fedeli alla propria visione e alla propria voce."

Segnaliamo infine che è stata annunciata una demo per Zero Parades: For Dead Spies su Steam, ma avrete poco tempo per provarla.