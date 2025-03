The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon ha un periodo di uscita su PS5, PS4, Switch e PC

NIS America ha annunciato che pubblicherà in Occidente The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon in Occidente, con il lancio in programma su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) per il prossimo autunno.

Il gioco in precedenza era stato pubblicato in Giappone e Asia a settembre dello scorso anno, a dimostrazione che l'editore sta cercando di ridurre drasticamente i tempi di attesa per la localizzazione dei titoli di Falcom, per la gioia dei fan.