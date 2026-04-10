Resident Evil Requiem in forte sconto su Instant Gaming, il nuovo capitolo scende del 41%

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un' offerta dedicata a Resident Evil Requiem , acquistabile a 41,19€ (IVA esclusa) invece di circa 70€, con uno sconto pari al 41%. Lo potete acquistare a questo link oppure usando il box qua sotto. La key sarà poi riscattabile su Steam e consente di giocare su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è attivabile in pochi minuti. Si tratta di un prezzo in linea con le migliori offerte attuali sul mercato delle key, dove il titolo si posiziona generalmente tra i 40 e i 50 euro per la versione standard. Considerando il prezzo pieno di circa 70€, il taglio è concreto anche a poche settimane dall'uscita.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem rappresenta il nono episodio principale della serie Capcom ed è stato pubblicato a fine febbraio 2026. Introduce una nuova protagonista, Grace Ashcroft, affiancata dal ritorno di Leon S. Kennedy, con una struttura che alterna horror più classico e fasi d'azione. L'esperienza punta a unire le due anime storiche della saga: da un lato l'esplorazione, la gestione delle risorse e la tensione, dall'altro sequenze più spettacolari e orientate al combattimento.

Il gioco sfrutta il RE Engine, già utilizzato nei capitoli precedenti, garantendo un comparto tecnico solido e una buona scalabilità anche su PC non di fascia altissima. La campagna è compatta ma intensa, con una durata intorno alle 10-15 ore e un buon livello di rigiocabilità. Ma per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.

Nel complesso, a questo prezzo è una delle offerte più interessanti disponibili al momento per un titolo uscito da poco, soprattutto per chi segue la serie o cerca un survival horror moderno senza spendere il prezzo pieno.