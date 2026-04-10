0

Resident Evil Requiem in forte sconto su Instant Gaming, il nuovo capitolo scende del 41%

Su Instant Gaming è disponibile una promozione che riduce sensibilmente il prezzo di Resident Evil Requiem, con uno sconto vicino al 50%.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   10/04/2026
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Resident Evil Requiem, acquistabile a 41,19€ (IVA esclusa) invece di circa 70€, con uno sconto pari al 41%. Lo potete acquistare a questo link oppure usando il box qua sotto. La key sarà poi riscattabile su Steam e consente di giocare su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è attivabile in pochi minuti. Si tratta di un prezzo in linea con le migliori offerte attuali sul mercato delle key, dove il titolo si posiziona generalmente tra i 40 e i 50 euro per la versione standard. Considerando il prezzo pieno di circa 70€, il taglio è concreto anche a poche settimane dall'uscita.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem rappresenta il nono episodio principale della serie Capcom ed è stato pubblicato a fine febbraio 2026. Introduce una nuova protagonista, Grace Ashcroft, affiancata dal ritorno di Leon S. Kennedy, con una struttura che alterna horror più classico e fasi d'azione. L'esperienza punta a unire le due anime storiche della saga: da un lato l'esplorazione, la gestione delle risorse e la tensione, dall'altro sequenze più spettacolari e orientate al combattimento.

Il gioco sfrutta il RE Engine, già utilizzato nei capitoli precedenti, garantendo un comparto tecnico solido e una buona scalabilità anche su PC non di fascia altissima. La campagna è compatta ma intensa, con una durata intorno alle 10-15 ore e un buon livello di rigiocabilità. Ma per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.

Il film di Resident Evil sarà fedele al mondo della serie, ma il regista teme i fan Il film di Resident Evil sarà fedele al mondo della serie, ma il regista teme i fan

Nel complesso, a questo prezzo è una delle offerte più interessanti disponibili al momento per un titolo uscito da poco, soprattutto per chi segue la serie o cerca un survival horror moderno senza spendere il prezzo pieno.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Requiem in forte sconto su Instant Gaming, il nuovo capitolo scende del 41%